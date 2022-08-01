https://arabic.sputniknews.com/20220801/ملمحا-إلى-النووي-الإسرائيلي-لابيد-قدراتنا-الأخرى-تبقينا-على-قيد-الحياة-1065849411.html

ملمحا إلى النووي الإسرائيلي... لابيد: قدراتنا "الأخرى" تبقينا على قيد الحياة

ملمحا إلى النووي الإسرائيلي... لابيد: قدراتنا "الأخرى" تبقينا على قيد الحياة

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إلى البرنامج النووي لبلاده، معتبرا أن قدرات إسرائيل "الأخرى" هي ما تبقي شعبها على قيد الحياة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم تعيين رئيس جديد للجنة الطاقة الذرية في إسرائيل (أسسها ديفيد بن غوريون عام 1952)، بحسب وسائل إعلام عبرية بينها صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و "معاريف" وموقع "واللا".وقال لابيد: "الساحة العملياتية في القبة الشفافة فوقنا تتكون من قدرات دفاعية وقدرات هجومية، وما يسمى عادة في وسائل الإعلام الأجنبية "قدرات أخرى".وأضاف: "هذه القدرات الأخرى تبقينا على قيد الحياة وستبقينا على قيد الحياة طالما نحن وأطفالنا هنا".وشكر لابيد أعضاء لجنة الطاقة الذرية، وقال لهم: "نحن فخورون بكم. مصير شعب إسرائيل بين أيدٍ أمينة".وقال موقع "واللا" العبري، إن تصريحات لابيد جاءت في رد منه على التصريحات الإيرانية حول قدرة طهران على إنتاج أسلحة نووية، وذلك "في بيان ضمني حول البرنامج النووي الإسرائيلي".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن بلاده قادرة على إنتاج قنبلة نووية.جاء ذلك في تصريحات صحفية، أشار خلالها المسؤول الإيراني إلى القدرات التقنية النووية التي تتمتع بها إيران، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية.وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إن بلاده لديها القدرة التقنية لصنع القنبلة الذرية، لكن مثل هذا البرنامج ليس مدرجا على جدول الأعمال.ونفى إسلامي صحة الاتهامات الموجهة لبلاده بتعمد ممارسة ضغوط على القوى الدولية في إطار المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي.ومنذ شهور، يجري دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، مفاوضات في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة التزام طهران بالقيود على برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.

https://arabic.sputniknews.com/20220801/إيران-نمتلك-القدرة-على-تصنيع-قنبلة-نووية-1065833229.html

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