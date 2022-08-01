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نقابة الأطباء المصريين تحسم وجود شبهة "جريمة" في وفاة وائل الإبراشي

نقابة الأطباء المصريين تحسم وجود شبهة "جريمة" في وفاة وائل الإبراشي

حسمت نقابة أطباء مصر، اليوم الاثنين، الجدل بشأن وجود شبهة "جريمة" في وفاة الإعلامي المصري، وائل الإبراشي، وذلك بعد تحقيق استمر أكثر من 6 شهور. 01.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-01T14:48+0000

2022-08-01T14:48+0000

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وقالت النقابة في بيان رسمي لها إن "النيابة العامة المصرية استبعدت شبهة جريمتي الإهمال الطبي، مع إجراء محاكمة تأديبية ضد الطبيب المعالج، لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس "كورونا".وأضافت أن "رئيس المكتب الفني للنائب العام، المستشار جورج سعد، خاطب نقيب الأطباء المصريين، الدكتور حسين خيري، بقرار النيابة العامة، بالتصرف في القضية الخاصة ببلاغ أسرة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي ضد أحد الأطباء، والتي قررت فيها النيابة العامة استبعاد شبهة جريمتي الإهمال الطبي، ومخالفة قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية".وواصل البيان: "لكن شددت النيابة العامة على ضرورة اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية ضد الطبيب المشكو في حقه لمخالفته بروتوكول وزارة الصحة المتبع في علاج فيروس كورونا".وكان محامي أسرة الإعلامي الراحل، وائل الإبراشي، طالب بالتحقيق مع الطبيب المعالج لمنحه إياه أقراصا من دواء مجهول وغير معلوم، بحجة أنه من اختراعه لعلاج (كوفيد-19)، وطالبه بتناول قرصين منه في اليوم الواحد، وألا يخبر أحدا به.كما طالب الطبيب وائل الإبراشي بعدم الذهاب للمستشفى لأنه لا طائل من وراء ذلك، وأن الأقراص التي اخترعها ويمنحها له ستقضي على الفيروس ويسترد عافيته من خلالها.وكان وائل الإبراشي توفي في 9 يناير/ كانون الثاني في مطلع العام الحالي 2022، بعد صراع مع فيروس "كورونا" المستجد.

https://arabic.sputniknews.com/20220115/النائب-العام-المصري-يأمر-بالتحقيق-العاجل-في-وفاة-الإعلامي-وائل-الإبراشي-1056242701.html

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