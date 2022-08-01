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وزارة خارجية كوسوفو تدعو السكان لاستخدام المعابر مع مقدونيا الشمالية
وزارة خارجية كوسوفو تدعو السكان لاستخدام المعابر مع مقدونيا الشمالية
دعت وزارة خارجية جمهورية كوسوفو المواطنين إلى استخدام نقطة التفتيش على الحدود مع مقدونيا الشمالية للدخول والخروج، بسبب إغلاق المعابر في الشمال مع صربيا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:16+0000
2022-08-01T09:16+0000
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وجاء في بيان الخارجية: "أغلقت شرطة كوسوفو مؤقتا نقطتي تفتيش يارين وبرنياك بسبب إغلاق الطرق السريعة. نقوم بإخطار جميع المواطنين لاستخدام نقاط التفتيش الأخرى للحركة، حتى يتم تلقي معلومات رسمية جديدة. إذا كنت قد غادرت بالفعل إلى صربيا، فإننا نطلب منك الدخول عبر شمال مقدونيا".وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، أمس الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.وسبق أن أعلنت الحكومة الكوسوفية أنه اعتبارا من 1 أغسطس/ آب سيتعين على المسافرين القادمين من صربيا تبديل وثائقهم الصادرة من صربيا بوثائق شخصية جديدة للدخول والخروج صادرة من بريشتينا، صالحة لمدة 3 أشهر.وحمل رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين الجيش الصربي وشرطة كوسوفو.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/هل-تتوقع-تصاعد-التوتر-بين-صربيا-وكوسوفو؟-1065828171.html
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العالم

وزارة خارجية كوسوفو تدعو السكان لاستخدام المعابر مع مقدونيا الشمالية

09:16 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Олег Ивановمركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Олег Иванов
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دعت وزارة خارجية جمهورية كوسوفو المواطنين إلى استخدام نقطة التفتيش على الحدود مع مقدونيا الشمالية للدخول والخروج، بسبب إغلاق المعابر في الشمال مع صربيا.
وجاء في بيان الخارجية: "أغلقت شرطة كوسوفو مؤقتا نقطتي تفتيش يارين وبرنياك بسبب إغلاق الطرق السريعة. نقوم بإخطار جميع المواطنين لاستخدام نقاط التفتيش الأخرى للحركة، حتى يتم تلقي معلومات رسمية جديدة. إذا كنت قد غادرت بالفعل إلى صربيا، فإننا نطلب منك الدخول عبر شمال مقدونيا".
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، أمس الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
وسبق أن أعلنت الحكومة الكوسوفية أنه اعتبارا من 1 أغسطس/ آب سيتعين على المسافرين القادمين من صربيا تبديل وثائقهم الصادرة من صربيا بوثائق شخصية جديدة للدخول والخروج صادرة من بريشتينا، صالحة لمدة 3 أشهر.
وحمل رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين الجيش الصربي وشرطة كوسوفو.
مركبات عسكرية ومدرعات صربية بالقرب من الخط الإداري بين وسط صربيا وشمال كوسوفو وميتوهيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
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