https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزارة-خارجية-كوسوفو-تدعو-السكان-لاستخدام-المعابر-مع-مقدونيا-الشمالية-1065833397.html
وزارة خارجية كوسوفو تدعو السكان لاستخدام المعابر مع مقدونيا الشمالية
وزارة خارجية كوسوفو تدعو السكان لاستخدام المعابر مع مقدونيا الشمالية
دعت وزارة خارجية جمهورية كوسوفو المواطنين إلى استخدام نقطة التفتيش على الحدود مع مقدونيا الشمالية للدخول والخروج، بسبب إغلاق المعابر في الشمال مع صربيا. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T09:16+0000
2022-08-01T09:16+0000
2022-08-01T09:16+0000
العالم
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وجاء في بيان الخارجية: "أغلقت شرطة كوسوفو مؤقتا نقطتي تفتيش يارين وبرنياك بسبب إغلاق الطرق السريعة. نقوم بإخطار جميع المواطنين لاستخدام نقاط التفتيش الأخرى للحركة، حتى يتم تلقي معلومات رسمية جديدة. إذا كنت قد غادرت بالفعل إلى صربيا، فإننا نطلب منك الدخول عبر شمال مقدونيا".وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، أمس الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.وسبق أن أعلنت الحكومة الكوسوفية أنه اعتبارا من 1 أغسطس/ آب سيتعين على المسافرين القادمين من صربيا تبديل وثائقهم الصادرة من صربيا بوثائق شخصية جديدة للدخول والخروج صادرة من بريشتينا، صالحة لمدة 3 أشهر.وحمل رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين الجيش الصربي وشرطة كوسوفو.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/هل-تتوقع-تصاعد-التوتر-بين-صربيا-وكوسوفو؟-1065828171.html
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العالم
وزارة خارجية كوسوفو تدعو السكان لاستخدام المعابر مع مقدونيا الشمالية
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دعت وزارة خارجية جمهورية كوسوفو المواطنين إلى استخدام نقطة التفتيش على الحدود مع مقدونيا الشمالية للدخول والخروج، بسبب إغلاق المعابر في الشمال مع صربيا.
وجاء في بيان الخارجية: "أغلقت شرطة كوسوفو مؤقتا نقطتي تفتيش يارين وبرنياك بسبب إغلاق الطرق السريعة. نقوم بإخطار جميع المواطنين لاستخدام نقاط التفتيش الأخرى للحركة، حتى يتم تلقي معلومات رسمية جديدة. إذا كنت قد غادرت بالفعل إلى صربيا، فإننا نطلب منك الدخول عبر شمال مقدونيا".
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، أمس الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة إلى لوحات من إصدار كوسوفو.
وسبق أن أعلنت الحكومة الكوسوفية أنه اعتبارا من 1 أغسطس/ آب سيتعين على المسافرين القادمين من صربيا تبديل وثائقهم الصادرة من صربيا بوثائق شخصية جديدة للدخول والخروج صادرة من بريشتينا، صالحة لمدة 3 أشهر.
وحمل رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين الجيش الصربي وشرطة كوسوفو.