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وزير الخارجية الأردني يشارك في مؤتمر نزع السلاح النووي ومبادرة ستوكهولم
وزير الخارجية الأردني يشارك في مؤتمر نزع السلاح النووي ومبادرة ستوكهولم
يشارك الأردن، اليوم الاثنين، ممثلًا بوزير خارجيته أيمن الصفدي، في مؤتمر لنزع السلاح النووي، إضافة إلى مبادرة ستوكهولم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:08+0000
2022-08-01T07:08+0000
أخبار الأردن
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وقالت وكالة "عمون" المحلية إن الصفدي "سيشارك في مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية، واجتماع وزاري لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار".وسيلقي وزير الخارجية الأردني كلمة بلاده والمجموعة العربية في المؤتمر، كما سيلقي كلمة في الاجتماع الوزاري السادس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، ومعاهدة عدم الانتشار.وبحسب المصدر ذاته، سوف يشارك الصفدي أيضا خلال زيارته للولايات المتحدة في الاجتماع التنسيقي الذي دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهذا الشأن.ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأردني رحلة عمل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات التي ستعقد في الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، وسيلتقي خلال الزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماعات.
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أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة

وزير الخارجية الأردني يشارك في مؤتمر نزع السلاح النووي ومبادرة ستوكهولم

07:08 GMT 01.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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يشارك الأردن، اليوم الاثنين، ممثلًا بوزير خارجيته أيمن الصفدي، في مؤتمر لنزع السلاح النووي، إضافة إلى مبادرة ستوكهولم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت وكالة "عمون" المحلية إن الصفدي "سيشارك في مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية، واجتماع وزاري لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار".
وسيلقي وزير الخارجية الأردني كلمة بلاده والمجموعة العربية في المؤتمر، كما سيلقي كلمة في الاجتماع الوزاري السادس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، ومعاهدة عدم الانتشار.
وبحسب المصدر ذاته، سوف يشارك الصفدي أيضا خلال زيارته للولايات المتحدة في الاجتماع التنسيقي الذي دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأردني رحلة عمل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات التي ستعقد في الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، وسيلتقي خلال الزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماعات.
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