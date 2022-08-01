https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الخارجية-الأردني-يشارك-في-مؤتمر-نزع-السلاح-النووي-ومبادرة-ستوكهولم-1065827659.html
وزير الخارجية الأردني يشارك في مؤتمر نزع السلاح النووي ومبادرة ستوكهولم
وزير الخارجية الأردني يشارك في مؤتمر نزع السلاح النووي ومبادرة ستوكهولم
يشارك الأردن، اليوم الاثنين، ممثلًا بوزير خارجيته أيمن الصفدي، في مؤتمر لنزع السلاح النووي، إضافة إلى مبادرة ستوكهولم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:08+0000
2022-08-01T07:08+0000
2022-08-01T07:08+0000
أخبار الأردن
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت وكالة "عمون" المحلية إن الصفدي "سيشارك في مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية، واجتماع وزاري لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار".وسيلقي وزير الخارجية الأردني كلمة بلاده والمجموعة العربية في المؤتمر، كما سيلقي كلمة في الاجتماع الوزاري السادس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، ومعاهدة عدم الانتشار.وبحسب المصدر ذاته، سوف يشارك الصفدي أيضا خلال زيارته للولايات المتحدة في الاجتماع التنسيقي الذي دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهذا الشأن.ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأردني رحلة عمل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات التي ستعقد في الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، وسيلتقي خلال الزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماعات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, منظمة الأمم المتحدة
وزير الخارجية الأردني يشارك في مؤتمر نزع السلاح النووي ومبادرة ستوكهولم
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يشارك الأردن، اليوم الاثنين، ممثلًا بوزير خارجيته أيمن الصفدي، في مؤتمر لنزع السلاح النووي، إضافة إلى مبادرة ستوكهولم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت وكالة
"عمون" المحلية إن الصفدي "سيشارك في مؤتمر المراجعة العاشرة لمعاهدة انتشار الأسلحة النووية، واجتماع وزاري لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي ومعاهدة عدم الانتشار".
وسيلقي وزير الخارجية الأردني كلمة بلاده والمجموعة العربية في المؤتمر، كما سيلقي كلمة في الاجتماع الوزاري السادس لمبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي، ومعاهدة عدم الانتشار.
وبحسب المصدر ذاته، سوف يشارك الصفدي
أيضا خلال زيارته للولايات المتحدة في الاجتماع التنسيقي الذي دعا إليه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بهذا الشأن.
ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأردني رحلة عمل إلى نيويورك للمشاركة في هذه الاجتماعات التي ستعقد في الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء، وسيلتقي خلال الزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وعدد من نظرائه ورؤساء الوفود المشاركين في الاجتماعات.