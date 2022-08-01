https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الخارجية-الأمريكي-كوريا-الشمالية-تستعد-لإجراء-سابع-تجربة-نووية-1065866699.html
وزير الخارجية الأمريكي: كوريا الشمالية تستعد لإجراء سابع تجربة نووية
وزير الخارجية الأمريكي: كوريا الشمالية تستعد لإجراء سابع تجربة نووية
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T17:11+0000
2022-08-01T17:11+0000
2022-08-01T17:11+0000
كوريا الشمالية
العالم
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القاهرة- سبوتنيك. وجاءت تصريحات بلينكن، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في نيويورك.كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حذر في حزيران/يونيو الماضي، كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.وقال سوليفان: وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار.وأجرت كوريا الشمالية في الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.وسبق وأطلقت كوريا الشمالية في 5 يونيو ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.
https://arabic.sputniknews.com/20220729/أمريكا-ترد-على-تهديد-زعيم-كوريا-الشمالية-بـصدام-عسكري-نووي-1065748085.html
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كوريا الشمالية, العالم
وزير الخارجية الأمريكي: كوريا الشمالية تستعد لإجراء سابع تجربة نووية
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة.
القاهرة- سبوتنيك. وجاءت تصريحات بلينكن، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، المنعقد في نيويورك.
كان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، حذر في حزيران/يونيو الماضي، كوريا الشمالية من إجراء أي تجارب نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سترد بشكل حاسم.
"نراقب عن كثب احتمال إجراء تجربة نووية. وسنرد عليها بشكل حاسم".
وحاولت الولايات المتحدة تشديد العقوبات على كوريا الشمالية عن طريق استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، لكن روسيا والصين حالتا دون تمرير مشروع القرار.
وأجرت كوريا الشمالية في الفترة الماضية تجارب صاروخية عدة شملت إطلاق أكبر صواريخها الباليستية العابرة للقارات.
وسبق وأطلقت كوريا الشمالية في 5 يونيو ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان.