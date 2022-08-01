https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الدفاع-الأوكراني-يعلن-وصول-المزيد-من-راجمات-الصواريخ-الأمريكية-هيمارس-1065852692.html
وزير الدفاع الأوكراني يعلن وصول المزيد من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
وزير الدفاع الأوكراني يعلن وصول المزيد من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، عن وصول أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إلى الجيش الأوكراني. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T13:20+0000
2022-08-01T13:20+0000
2022-08-01T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاء إعلان الوزير الأوكراني ريزنيكوف على صفحته الخاصة في "تويتر"، قال فيه: "وصلت أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إضافية إلى أوكرانيا، حيث أصبح صوت هذه الراجمات هو الأهم هذا الصيف على الخطوط الأمامية".كما شكر ريزنيكوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على تعزيز القوات الأوكرانية.ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.وقد سلمت واشنطن وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وزير الدفاع الأوكراني يعلن وصول المزيد من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
تابعنا عبر
كشف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين، عن وصول أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إلى الجيش الأوكراني.
وجاء إعلان الوزير الأوكراني ريزنيكوف على صفحته الخاصة في "تويتر"، قال فيه: "وصلت أربع راجمات صواريخ أمريكية من طراز "هيمارس" إضافية إلى أوكرانيا، حيث أصبح صوت هذه الراجمات هو الأهم هذا الصيف على الخطوط الأمامية".
كما شكر ريزنيكوف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، على تعزيز القوات الأوكرانية.
ومن أجل تجنب الإصابة يلجأ مستخدمو صواريخ "هيمارس" في صفوف القوات التابعة لنظام كييف إلى تكتيك الإرهابيين، فيتعمدون إطلاق صواريخ "هيمارس" على أهداف تفتقر إلى حماية مضادة للصواريخ، أي أنهم يستخدمونها ضد المنشآت المدنية في الغالب. وليس هذا فقط، بل يلجؤون إلى استخدامها في عمليات القصف الصاروخي المكثف إلى جانب صواريخ أخرى مثل "أوراغان" أو "توتشكا" كأهداف كاذبة.
وقد سلمت واشنطن
وحلفاؤها نظام الحكم في كييف العشرات من راجمات صواريخ "هيمارس" وغيرها من الأسلحة إلى نظام الحكم الأوكراني حتى تتمكن قواته من مواصلة أعمالها العدوانية ضد جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وكذلك ضد مناطق الجنوب الأوكراني التي تحررت أخيرا من التبعية لنظام الحكم في كييف بمساعدة القوات الروسية.
وتعتدي القوات الأوكرانية على الناس في منطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا من خلال قصف مدنهم بصواريخ "توتشكا" في الغالب.