https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الدفاع-التركي-ليست-لدينا-أطماع-في-أراضي-دول-الجوار--1065849280.html
وزير الدفاع التركي: ليست لدينا أطماع في أراضي دول الجوار
وزير الدفاع التركي: ليست لدينا أطماع في أراضي دول الجوار
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا تطمع في أراضي دول الجوار، موضحا أن هدف أنقرة من العمليات العسكرية خارج حدود تركيا هو مكافحة التنظيمات الإرهابية... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:16+0000
2022-08-01T12:16+0000
2022-08-01T12:16+0000
أخبار تركيا اليوم
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة "الأناضول".وقال خلوصي أكار إن القوات التركية حيدت 2226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.وشدد على احترام سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها، موضحا أن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سوريا العراق، يعود بالنفع كذلك عل البلدين.وعبر عن حرص أنقرة على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء والبيئة والتراث التاريخي والديني والثقافي خلال عمليات مكافحة الإرهابيين.ووصف الوزير التركي الأتراك والأكراد والعرب والسنة والعلويين بأنهم إخوة، وأن تركيا لا تستهدف أيا من هذه الشرائح.وأوضح أن استراتيجية تركيا الجديدة في مكافحة الإرهاب هي ضرب الإرهابيين في أماكن تواجدهم.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/تركيا-تعلن-تحييد-قيادي-بارز-في-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-سوريا-1065832375.html
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أخبار تركيا اليوم
وزير الدفاع التركي: ليست لدينا أطماع في أراضي دول الجوار
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن بلاده لا تطمع في أراضي دول الجوار، موضحا أن هدف أنقرة من العمليات العسكرية خارج حدود تركيا هو مكافحة التنظيمات الإرهابية فقط.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة "الأناضول"
.
وقال خلوصي أكار إن القوات التركية حيدت 2226 إرهابيا منذ مطلع العام الحالي في إطار مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وشدد على احترام سيادة دول الجوار
ووحدة أراضيها، موضحا أن كفاح أنقرة ضد التنظيمات الإرهابية التي تنشط في سوريا العراق، يعود بالنفع كذلك عل البلدين.
وعبر عن حرص أنقرة على عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الأبرياء والبيئة والتراث التاريخي والديني والثقافي خلال عمليات مكافحة الإرهابيين.
ووصف الوزير التركي الأتراك والأكراد والعرب والسنة والعلويين بأنهم إخوة، وأن تركيا لا تستهدف أيا من هذه الشرائح.
وأوضح أن استراتيجية تركيا الجديدة في مكافحة الإرهاب هي ضرب الإرهابيين في أماكن تواجدهم.