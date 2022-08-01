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https://arabic.sputniknews.com/20220801/وزير-الدفاع-التركي-يعلن-احتمالية-وصول-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-من-أوديسا-إلى-مضيق-إسطنبول-غدا-1065832085.html
وزير الدفاع التركي: سيتم تمديد وثيقة تصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها
وزير الدفاع التركي: سيتم تمديد وثيقة تصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها
أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T08:14+0000
2022-08-01T08:23+0000
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وقال الوزير التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، إنه "من المحتمل وصول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا".وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني للسيد شويغو (وزير الدفاع الروسي)، والسيد ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني)، للمساعدة في إتمام العملية".وتابع: "سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها".من جهته، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا صباح اليوم"، واصفا الأمر بأنه "إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك".
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وزير الدفاع التركي: سيتم تمديد وثيقة تصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها

08:14 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 01.08.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصوروزير الدفاع التركي، خلوصي أكار
وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© Sputnik . Stringer
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أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، احتمالية وصول أول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من ميناء أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا، لافتًا إلى أنه سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حال عدم اعتراض الأطراف عليها.
وقال الوزير التركي، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية، اليوم الاثنين، إنه "من المحتمل وصول سفينة محملة بالحبوب انطلقت من أوديسا إلى مضيق إسطنبول غدا".
وأضاف: "أود أن أعرب عن امتناني للسيد شويغو (وزير الدفاع الروسي)، والسيد ريزنيكوف (وزير الدفاع الأوكراني)، للمساعدة في إتمام العملية".
وتابع: "سيتم تمديد الوثيقة المتعلقة بتصدير الحبوب في حالة عدم اعتراض الأطراف الموقعة عليها".
من جهته، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بمغادرة أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا صباح اليوم"، واصفا الأمر بأنه "إنجاز جماعي لمركز التنسيق المشترك".
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