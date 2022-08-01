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وكالة الأنباء الإيرانية: حريق في أجهزة اتصالات وراء انقطاع الإنترنت في طهران
وكالة الأنباء الإيرانية: حريق في أجهزة اتصالات وراء انقطاع الإنترنت في طهران
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن حريقا في أجهزة اتصالات وراء انقطاع الإنترنت في العاصمة طهران. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T12:03+0000
2022-08-01T12:10+0000
العالم
أخبار إيران
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وذكرت الوكالة أنه بسبب هذا الحريق تعطلت الاتصالات الثابتة والمتنقلة في بعض مناطق المدينة، فيما يعكف خبراء الاتصالات على حل هذه المشكلة بسرعة.وأفادت تقارير من داخل إيران بقطع الإنترنت و"الإنترنت الوطني" حاليا للشركات الخاصة والحكومية في البلاد.كما أفاد مواطنون بأنه حتى المكالمات الصوتية والرسائل النصية غير ممكنة في بعض الأماكن.كانت وكالة أنباء "فارس" قد دعت في تقرير لها، الخميس، إلى تدشين شبكة الإنترنت الوطنية، وكتبت أنه وفقًا لوجهة نظر المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تطور هذا المشروع بنسبة 44%.وسبق أن أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية في بيان أنها على علم بانقطاع واسع للإنترنت "المتنقل" (على هواتف الجوال) والمنزلي في طهران ومناطق مختلفة أخرى، مؤكدة أن "لا علاقة لهذا الانقطاع بشركة الاتصالات الإيرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20210614/إيران-تحسم-الجدل-حول-تأسيس-شبكة-انترنت-مستقلة-عن-الشبكة-العالمية-1049247101.html
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العالم, أخبار إيران

وكالة الأنباء الإيرانية: حريق في أجهزة اتصالات وراء انقطاع الإنترنت في طهران

12:03 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 12:10 GMT 01.08.2022)
© AP Photo / Rajesh Kumar Singhالإنترنت
الإنترنت - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
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يتبع
قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن حريقا في أجهزة اتصالات وراء انقطاع الإنترنت في العاصمة طهران.
وذكرت الوكالة أنه بسبب هذا الحريق تعطلت الاتصالات الثابتة والمتنقلة في بعض مناطق المدينة، فيما يعكف خبراء الاتصالات على حل هذه المشكلة بسرعة.
وأفادت تقارير من داخل إيران بقطع الإنترنت و"الإنترنت الوطني" حاليا للشركات الخاصة والحكومية في البلاد.
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كما أفاد مواطنون بأنه حتى المكالمات الصوتية والرسائل النصية غير ممكنة في بعض الأماكن.
كانت وكالة أنباء "فارس" قد دعت في تقرير لها، الخميس، إلى تدشين شبكة الإنترنت الوطنية، وكتبت أنه وفقًا لوجهة نظر المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد تطور هذا المشروع بنسبة 44%.
وسبق أن أعلنت شركة الاتصالات الإيرانية في بيان أنها على علم بانقطاع واسع للإنترنت "المتنقل" (على هواتف الجوال) والمنزلي في طهران ومناطق مختلفة أخرى، مؤكدة أن "لا علاقة لهذا الانقطاع بشركة الاتصالات الإيرانية".
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