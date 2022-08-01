https://arabic.sputniknews.com/20220801/وكالة-توقيف-إمدادات-الغاز-الطبيعي-من-روسيا-إلى-لاتفيا-1065844117.html
وكالة: توقيف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى لاتفيا
وكالة: توقيف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى لاتفيا
أعلنت الشركة المشغلة لنقل الغاز الطبيعي "AS Conexus Baltic Grid" من روسيا إلى دولة لاتفيا أنه لم يتم إمداد البلاد بالغاز منذ 30 يوليو/ تموز الماضي. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T11:30+0000
2022-08-01T11:30+0000
2022-08-01T11:30+0000
العالم
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ونقلت وكالة "ليتا" اللاتفية بيان الشركة المشغلة، جاء فيه: "لم يتم تسجيل أي تدفقات ولا توجد طلبات معتمدة لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى لاتفيا يوم الاثنين". كما أكد ممثلو الشركة أنهم تلقوا معلومات من شركة "غازبروم" الروسية حول إنهاء إمدادات الغاز الطبيعي.وأعلنت شركة "غازبوم" وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا ابتداءً من اليوم، بسبب انتهاك الشروط.وقالت الشركة في بيان على "تلغرام"، يوم السبت، إنه "تم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا كجزء من طلبية يوليو، بسبب انتهاك شروط سحب الغاز".بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثّف الغرب ضغوطه على موسكو. وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك حظر الفحم والنفط.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة: توقيف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى لاتفيا
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أعلنت الشركة المشغلة لنقل الغاز الطبيعي "AS Conexus Baltic Grid" من روسيا إلى دولة لاتفيا أنه لم يتم إمداد البلاد بالغاز منذ 30 يوليو/ تموز الماضي.
ونقلت وكالة "ليتا" اللاتفية
بيان الشركة المشغلة، جاء فيه: "لم يتم تسجيل أي تدفقات ولا توجد طلبات معتمدة لإمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى لاتفيا يوم الاثنين".
كما أكد ممثلو الشركة أنهم تلقوا معلومات من شركة "غازبروم" الروسية حول إنهاء إمدادات الغاز الطبيعي.
وأعلنت شركة "غازبوم" وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا ابتداءً من اليوم، بسبب انتهاك الشروط.
وقالت الشركة في بيان على
"تلغرام"، يوم السبت، إنه "تم وقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا كجزء من طلبية يوليو، بسبب انتهاك شروط سحب الغاز".
بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا، كثّف الغرب ضغوطه على موسكو. وتبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل سبع حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك حظر الفحم والنفط.