https://arabic.sputniknews.com/20220801/وكالة-صينية-حطام-صاروخنا-خارج-عن-السيطرة-وحطام-الأمريكي-يضيء-السماء-ليلا--1065855516.html
وكالة صينية: حطام صاروخنا "خارج عن السيطرة" وحطام الأمريكي "يضيء السماء ليلا"
وكالة صينية: حطام صاروخنا "خارج عن السيطرة" وحطام الأمريكي "يضيء السماء ليلا"
انتقدت وكالة صينية ازدواجية المعايير لدى وسائل الإعلام الغربية في طريقة تغطيتها لحوادث سقوط بقايا الصواريخ، مؤكدة أن هذه الحوادث هي إجراءات طبيعية وأن الصواريخ... 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T14:05+0000
2022-08-01T14:05+0000
2022-08-01T14:05+0000
العالم
الصين
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وأشارت شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى أنه خلال احتفال الشعب الصيني ووسائل الإعلام الصينية بنجاح التحام مختبر "ونيتان" الفضائي بوحدة "تيانخة" الأساسية الصينية، التي أطلقت على متن الصاروخ الصيني (لونغ مارش-5 بي واي 3) بتاريخ الـ25 من يوليو/تموز الماضي، قامت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية من جديد بالترويج لفكرة خاطئة من جديد مفادها بأن الصاروخ الصيني "خرج عن السيطرة ويسقط باتجاه الأرض".ونوهت الشبكة الصينية إلى حقيقة أن الحطام هو في الواقع يندرج ضمن خطة المرحلة الأخيرة من عمليات إطلاق الصاروخ الصيني الحامل "لونغ مارش-5 بي واي 3" إلى الغلاف الجوي في الساعة 12:55 صباح يوم 31 يوليو/تموز بتوقيت بكين، حسبما أفادت وكالة الفضاء المأهول الصينية.وبينت الشبكة الصينية في تقريرها إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها وسائل إعلام غربية وأمريكية لما يسمى بـ "حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة".وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت مبكر من شهر مايو/أيار الماضي، مع عودة الصاروخ الحامل الصيني "لونغ مارش-5 بي واي 2"، روجت وسائل إعلام أمريكية وغربية أيضا إلى أن حطام الصاروخ الصيني "خرج عن السيطرة".يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كان قد صرح في مؤتمر صحفي عقد في الـ27 من يوليو/تموز الماضي بأن الصين تقوم دائما "بأنشطة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وفقا للقانون الدولي والممارسات الدولية".وأشار المتحدث إلى أن هذا النوع من الصواريخ الصينية "يتبنى تصميما تقنيا خاصا، وسيتم استئصال معظم المكونات وتدميرها أثناء عملية عودتها إلى الأرض، كما أن احتمالية إلحاق الضرر بأنشطة الطيران والأرض منخفضة للغاية".
https://arabic.sputniknews.com/20220731/عودة-حطام-الصاروخ-الحامل-لونغ-مارش-الصيني-إلى-الغلاف-الجوي-1065785564.html
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العالم, الصين
وكالة صينية: حطام صاروخنا "خارج عن السيطرة" وحطام الأمريكي "يضيء السماء ليلا"
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انتقدت وكالة صينية ازدواجية المعايير لدى وسائل الإعلام الغربية في طريقة تغطيتها لحوادث سقوط بقايا الصواريخ، مؤكدة أن هذه الحوادث هي إجراءات طبيعية وأن الصواريخ مصممة ليتم تدميرها أثناء عملية الهبوط واختراق الغلاف الجوي.
وأشارت شبكة تلفزيون الصين الدولية إلى أنه خلال احتفال الشعب الصيني ووسائل الإعلام الصينية بنجاح التحام مختبر "ونيتان" الفضائي بوحدة "تيانخة" الأساسية الصينية، التي أطلقت على متن الصاروخ الصيني (لونغ مارش-5 بي واي 3) بتاريخ الـ25 من يوليو/تموز الماضي، قامت وسائل الإعلام الغربية والأمريكية من جديد بالترويج لفكرة خاطئة من جديد مفادها بأن الصاروخ الصيني "خرج عن السيطرة ويسقط باتجاه الأرض".
ونوهت الشبكة الصينية إلى حقيقة
أن الحطام هو في الواقع يندرج ضمن خطة المرحلة الأخيرة من عمليات إطلاق الصاروخ الصيني الحامل "لونغ مارش-5 بي واي 3" إلى الغلاف الجوي في الساعة 12:55 صباح يوم 31 يوليو/تموز بتوقيت بكين، حسبما أفادت وكالة الفضاء المأهول الصينية.
وشددت الشبكة الصينية على أن الغالبية العظمى من حطام الصاروخ احترقت أثناء دخوله إلى الغلاف الجوي حيث سقط الحطام في البحر، مشيرة إلى أن مركز منطقة الهبوط كان عند خط الطول 119 درجة شرقا وخط العرض 9.1 درجة شمالا.
وبينت الشبكة الصينية في تقريرها إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تروج فيها وسائل إعلام غربية وأمريكية لما يسمى بـ "حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة".
وأشارت الوكالة إلى أنه في وقت مبكر من شهر مايو/أيار الماضي، مع عودة الصاروخ الحامل الصيني
"لونغ مارش-5 بي واي 2"، روجت وسائل إعلام أمريكية وغربية أيضا إلى أن حطام الصاروخ الصيني "خرج عن السيطرة".
ونوهت الشبكة إلى أنه، فيما يتعلق بسقوط حطام صاروخ "فالكون 9" التابع لشركة "سبيس إكس" الأمريكية الخاصة، تصدرت عناوين وسائل الإعلام الغربية التي وصفت الحطام المتساقط بكلمات جميلة مثل "أضواء سحرية في السماء"، أو "أضاء سماء الليل"، في حالة تكشف التناقض والازدواجية لدى وسائل الإعلام هذه في تغطيتها للحدث نفسه تماما.
يذكر أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، كان قد صرح في مؤتمر صحفي عقد في الـ27 من يوليو/تموز الماضي بأن الصين تقوم دائما "بأنشطة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وفقا للقانون الدولي والممارسات الدولية".
وأشار المتحدث إلى أن هذا النوع من الصواريخ الصينية "يتبنى تصميما تقنيا خاصا، وسيتم استئصال معظم المكونات وتدميرها أثناء عملية عودتها إلى الأرض، كما أن احتمالية إلحاق الضرر بأنشطة الطيران والأرض منخفضة للغاية".