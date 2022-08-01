https://arabic.sputniknews.com/20220801/-العبادي-يعرب-عن-دعمه-لأي-تفاهمات-بين-القوى-السياسية-في-العراق-تؤدي-للتوصل-إلى-حل-1065841103.html
العبادي يعرب عن دعمه لأي تفاهمات بين القوى السياسية في العراق تؤدي للتوصل إلى حل
العبادي يعرب عن دعمه لأي تفاهمات بين القوى السياسية في العراق تؤدي للتوصل إلى حل
أعرب رئيس ائتلاف النصر بتحالف الإطار التنسيقي العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عن دعمه لأي تفاهمات بين القوى السياسية للتوصل لحل مهما كانت نتائجها. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T10:45+0000
2022-08-01T10:45+0000
2022-08-01T10:46+0000
العراق
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أخبار العراق اليوم
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وكتب العبادي عبر حسابه على "تويتر": "أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف، لقد دعوت للحوار والتفاهم مرارا، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".وكان الإطار التنسيقي في العراق، قد أعلن مساء أمس الأحد "دعم الشعب في الدفاع عن شرعية الدولة والعملية السياسية والدستور"، في أعقاب دعوات التيار الصدري إلى تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.ويعاني العراق - منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي, أخبار العراق اليوم
العبادي يعرب عن دعمه لأي تفاهمات بين القوى السياسية في العراق تؤدي للتوصل إلى حل
10:45 GMT 01.08.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 01.08.2022) تابعنا عبر
أعرب رئيس ائتلاف النصر بتحالف الإطار التنسيقي العراقي، حيدر العبادي، اليوم الاثنين، عن دعمه لأي تفاهمات بين القوى السياسية للتوصل لحل مهما كانت نتائجها.
وكتب العبادي عبر حسابه على "تويتر": "أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف، لقد دعوت للحوار والتفاهم مرارا، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".
وكان الإطار التنسيقي في العراق
، قد أعلن مساء أمس الأحد "دعم الشعب في الدفاع عن شرعية الدولة والعملية السياسية والدستور"، في أعقاب دعوات التيار الصدري إلى تغيير جذري للنظام السياسي في البلاد.
ونظم المتظاهرون المؤيدون للتيار الصدري احتجاجات داخل المنطقة الخضراء في بغداد، اعتراضا على ترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد شياع السوداني، لمنصب رئيس الحكومة.
ويعاني العراق - منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.