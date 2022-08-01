https://arabic.sputniknews.com/20220801/-الفلبين-تبدي-اهتماما-بنظام-الدفع-المالي-الروسي-مير-1065828035.html
الفلبين تبدي اهتماما بنظام الدفع المالي الروسي "مير"
الفلبين تبدي اهتماما بنظام الدفع المالي الروسي "مير"
كشف السفير الروسي لدى مانيلا، مارات بافلوف، أن الفلبين تبدي اهتمامًا بنظام "مير" المالي المتعلق بالتحويلات المالية والتسويات المتبادلة. 01.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-01T07:23+0000
2022-08-01T07:23+0000
2022-08-01T07:23+0000
العالم
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وقال السفير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسألة أنظمة الدفع البديلة مهمة للغاية في الوقت الحاضر. إننا نتلقى إشارات من الجانب الفلبيني وفي المقام الأول من ممثلي رجال الأعمال بشأن هذه المسألة".وأوضح بافلوف: "على وجه الخصوص، يبدي رجال الأعمال المستعدون لتطوير التعاون مع روسيا اهتمامًا بنظام "مير"، والذي يمكن أن يصبح أداة ملائمة للتسويات المتبادلة بين الكيانات الاقتصادية في البلدين".وأعرب السفير عن أمله في أن "يكون مجتمع الأعمال هو المحرك لهذه العملية"، مضيفا: "نحن مستعدون أيضا لتقديم كل دعم ممكن لهذه المبادرات".وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.وسط قيود جديدة هذا العام، تفاوضت موسكو على قبول بطاقات "مير" الخاصة بها في دول أجنبية عدة، بما في ذلك تركيا وفيتنام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الفلبين تبدي اهتماما بنظام الدفع المالي الروسي "مير"
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كشف السفير الروسي لدى مانيلا، مارات بافلوف، أن الفلبين تبدي اهتمامًا بنظام "مير" المالي المتعلق بالتحويلات المالية والتسويات المتبادلة.
وقال السفير الروسي لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسألة أنظمة الدفع البديلة مهمة للغاية في الوقت الحاضر. إننا نتلقى إشارات من الجانب الفلبيني وفي المقام الأول من ممثلي رجال الأعمال بشأن هذه المسألة".
وأوضح بافلوف: "على وجه الخصوص، يبدي رجال الأعمال المستعدون لتطوير التعاون مع روسيا اهتمامًا بنظام "مير"، والذي يمكن أن يصبح أداة ملائمة للتسويات المتبادلة بين الكيانات الاقتصادية في البلدين".
وأعرب السفير عن أمله في أن "يكون مجتمع الأعمال هو المحرك لهذه العملية"، مضيفا: "نحن مستعدون أيضا لتقديم كل دعم ممكن لهذه المبادرات".
وطوّر بنك روسيا نظام الدفع المحلي الخاص به
المسمى "مير" في عام 2015، في أعقاب حملة عقوبات مختلفة ضد البلاد في ذلك الوقت.
وسط قيود جديدة هذا العام، تفاوضت موسكو على قبول بطاقات "مير" الخاصة بها في دول أجنبية عدة، بما في ذلك تركيا وفيتنام.