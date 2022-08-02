https://arabic.sputniknews.com/20220802/آبل-تعفي-غالبية-موظفيها-من-ارتداء-القناع-الطبي-للوقاية-من-كورونا-1065895708.html
"آبل" تعفي غالبية موظفيها من ارتداء القناع الطبي للوقاية من كورونا
"آبل" تعفي غالبية موظفيها من ارتداء القناع الطبي للوقاية من كورونا
قررت شركة "آبل" الأمريكية إسقاط تفويضات القناع الطبي الخاصة بها لموظفي الشركات في "معظم مواقعها". 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T11:07+0000
2022-08-02T11:07+0000
2022-08-02T11:07+0000
شركة آبل
مجتمع
منوعات
فيروس كورونا
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وجاء في رسالة بريد إلكتروني من "آبل" إلى موظفيها: "لا تتردد في الاستمرار في ارتداء قناع الوجه إذا كنت تشعر براحة أكبر عند القيام بذلك، كذلك يرجى احترام قرار كل فرد بارتداء قناع أم لا"، وفقا لموقع "ذا فيرج".وتأتي خطوة "آبل" وسط زيادة انتشار طفرة "بي إيه 5" من فيروس "كورونا" عالي القابلية للانتقال.وبدأت شركة "آبل" في مطالبة بعض موظفيها بالعودة إلى المكاتب في شهر نيسان/ أبريل، لكنها توقفت عن تنفيذ نموذجها الهجين الكامل، والذي يتطلب حضور جميع الموظفين فعليا إلى المكتب 3 أيام كل أسبوع.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/آبل-تعلن-عودة-موظفيها-إلى-المكتب-الشهر-المقبل-وتكشف-تفاصيل-المشروع-التجريبي-الهجين-1059467120.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
شركة آبل, مجتمع, منوعات, فيروس كورونا
"آبل" تعفي غالبية موظفيها من ارتداء القناع الطبي للوقاية من كورونا
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قررت شركة "آبل" الأمريكية إسقاط تفويضات القناع الطبي الخاصة بها لموظفي الشركات في "معظم مواقعها".
وجاء في رسالة بريد إلكتروني من "آبل" إلى موظفيها: "لا تتردد في الاستمرار في ارتداء قناع الوجه إذا كنت تشعر براحة أكبر عند القيام بذلك، كذلك يرجى احترام قرار كل فرد بارتداء قناع أم لا"، وفقا لموقع
"ذا فيرج".
وتأتي خطوة "آبل" وسط زيادة انتشار طفرة "بي إيه 5" من فيروس "كورونا" عالي القابلية للانتقال.
وبدأت شركة "آبل" في مطالبة بعض موظفيها بالعودة إلى المكاتب في شهر نيسان/ أبريل، لكنها توقفت عن تنفيذ نموذجها الهجين الكامل، والذي يتطلب حضور جميع الموظفين فعليا إلى المكتب 3 أيام كل أسبوع.