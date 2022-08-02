أردوغان يجتمع برئيس مجلس النواب الليبي في أنقرة... واللافي يكشف تفاصيل اللقاء
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
عقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع رئيس مجلي النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي.
ونشرت الرئاسة التركية صورة من اللقاء.
رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ونائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي. pic.twitter.com/0GxKlIskU1— الرئاسة التركية (@tcbestepe_ar) August 2, 2022
من ناحيته، كشف اللافي عبر حسابه على موقع "تويتر" أن لقائه وعقيلة صالح مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "تناول التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري".
التقينا اليوم في #أنقرة الرئيس رجب طيب أردوغان، بحضور رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. تناولنا التطورات السياسية، واتفقت وجهات النظر على الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري. pic.twitter.com/w1KcvCuUPR— عبد الله اللاّفي Abdullah Al-Lafi (@ALafidpc) August 2, 2022
وبدأ رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، زيارته إلى أنقرة، أمس الاثنين، والتي كان من المفترض أن تكون في الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز الماضي، ولكنها تأجلت بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها ليبيا، ومن ثم الاعتداءات التي تعرض لها مبنى مجلس النواب في طبرق، وفقا لتصريحات سفير تركيا في طرابلس، كنعان يلماز، وفقا لوكالة الأناضول التركية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرقي البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.