https://arabic.sputniknews.com/20220802/أمين-عام-أوبك-الجديد-يؤكد-أن-الإمارات-تمتلك-دورا-محوريا-في-تأمين-إمدادات-الطاقة-عالميا-1065913079.html
أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
شدد الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك دورا رئيسيا وهاما ومحورياً في تأمين إمدادات النفط حول... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:20+0000
2022-08-02T15:20+0000
2022-08-02T15:20+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065912711_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_e57eaecbda64b18a1272b0f4683bdfd0.jpg
وأشار الغيص في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الاثنين، بالتزامن مع توليه منصبه الجديد، أن "الإمارات من أكبر المنتجين للنفط حول العالم".ولفت إلى أن اتفاقية "أوبك +" ستدخل عامها السادس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحا أن الإمارات تلعب دورا هاما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية.وتابع مشيرا إلى أن "الإمارات تقدم دورا بارزا للاتفاقية بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط".وذكر الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، في تصريحاته أن "دور الإمارات واستضافتها لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام المقبل 2023 يؤكد على أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-ملتزمون-باتفاق-أوبك--وآلية-تعديل-الإنتاج-الشهرية-الحالية-1059696852.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1065912711_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1ecb63bb1d974a948b0452b951d892a0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
تابعنا عبر
شدد الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك دورا رئيسيا وهاما ومحورياً في تأمين إمدادات النفط حول العالم.
وأشار الغيص في تصريحات لوكالة
الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الاثنين، بالتزامن مع توليه منصبه الجديد، أن "الإمارات من أكبر المنتجين للنفط حول العالم".
ولفت إلى أن اتفاقية "أوبك +" ستدخل عامها السادس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحا أن الإمارات تلعب دورا هاما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية.
وتابع مشيرا إلى أن "الإمارات تقدم دورا بارزا للاتفاقية بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط".
وذكر الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، في تصريحاته أن "دور الإمارات واستضافتها لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام المقبل 2023 يؤكد على أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة".