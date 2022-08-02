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أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا
شدد الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك دورا رئيسيا وهاما ومحورياً في تأمين إمدادات النفط حول... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:20+0000
2022-08-02T15:20+0000
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وأشار الغيص في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الاثنين، بالتزامن مع توليه منصبه الجديد، أن "الإمارات من أكبر المنتجين للنفط حول العالم".ولفت إلى أن اتفاقية "أوبك +" ستدخل عامها السادس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحا أن الإمارات تلعب دورا هاما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية.وتابع مشيرا إلى أن "الإمارات تقدم دورا بارزا للاتفاقية بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط".وذكر الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، في تصريحاته أن "دور الإمارات واستضافتها لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام المقبل 2023 يؤكد على أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/الإمارات-ملتزمون-باتفاق-أوبك--وآلية-تعديل-الإنتاج-الشهرية-الحالية-1059696852.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

أمين عام "أوبك" الجديد يؤكد أن الإمارات تمتلك دورا محوريا في تأمين إمدادات الطاقة عالميا

15:20 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص
الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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شدد الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، أن الإمارات العربية المتحدة تمتلك دورا رئيسيا وهاما ومحورياً في تأمين إمدادات النفط حول العالم.
وأشار الغيص في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أمس الاثنين، بالتزامن مع توليه منصبه الجديد، أن "الإمارات من أكبر المنتجين للنفط حول العالم".
ولفت إلى أن اتفاقية "أوبك +" ستدخل عامها السادس في شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، موضحا أن الإمارات تلعب دورا هاما من خلال دعمها وموقفها الثابت من هذه الاتفاقية.
سهيل المزروعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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الإمارات: ملتزمون باتفاق أوبك + وآلية تعديل الإنتاج الشهرية الحالية
9 مارس, 23:15 GMT
وتابع مشيرا إلى أن "الإمارات تقدم دورا بارزا للاتفاقية بوضع الأسس السليمة والتعاون مع الجميع، بما يصب في مصلحة السوق والمستهلكين والدول المنتجة للنفط".
وذكر الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، في تصريحاته أن "دور الإمارات واستضافتها لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28" خلال العام المقبل 2023 يؤكد على أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة".
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