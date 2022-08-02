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https://arabic.sputniknews.com/20220802/أنصار-الله-تعلن-احتجاز-التحالف-العربي-سفينة-وقود-أثناء-توجهها-إلى-الحديدة-غربي-اليمن-1065916222.html
أنصار الله تعلن احتجاز التحالف العربي سفينة وقود أثناء توجهها إلى الحديدة غربي اليمن
أنصار الله تعلن احتجاز التحالف العربي سفينة وقود أثناء توجهها إلى الحديدة غربي اليمن
اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة التي تنتهي في غضون ساعات، باحتجازه سفينة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T16:27+0000
2022-08-02T16:27+0000
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القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل عبر تويتر، "في خرق جديد وقبل انتهاء الهدنة المعلن عنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز سفينة البنزين (هاري براكاش) ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".وأضاف: يأتي ذلك غداة إعلان شركة النفط في صنعاء، دخول 29 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان هدنة الأمم المتحدة مطلع نيسان/أبريل الماضي، من أصل 36 كان يجب أن تدخل بموجب اتفاق الهدنة، مشيرة إلى تكبد السفن 5 ملايين دولار غرامات تأخير نتيجة احتجازها.وتشترط جماعة أنصار الله، إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع قيوده المفروضة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، ودفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من إيرادات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرتها، لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم.وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي اليوم الثاني من آب/أغسطس.وتضمنت الهدنة المعلنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.كما تضمنت الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/أنصار-الله-تبلغ-الأمم-المتحدة-برؤيتها-لتمديد-الهدنة-في-اليمن-1065909978.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم العربي, أخبار العالم العربي

أنصار الله تعلن احتجاز التحالف العربي سفينة وقود أثناء توجهها إلى الحديدة غربي اليمن

16:27 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / -ميناء الحديدة في اليمن
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / -
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اتهمت جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الثلاثاء، التحالف العربي بقيادة السعودية، بخرق هدنة الأمم المتحدة التي تنتهي في غضون ساعات، باحتجازه سفينة وقود أثناء إبحارها إلى ميناء الحديدة الذي تديرها الجماعة غربي اليمن.
القاهرة– سبوتنيك. وقال الناطق باسم شركة النفط اليمنية في صنعاء، عصام المتوكل عبر تويتر، "في خرق جديد وقبل انتهاء الهدنة المعلن عنها تحالف العدوان بقيادة أمريكا [في إشارة إلى التحالف العربي] يحتجز سفينة البنزين (هاري براكاش) ويمنعها من الوصول الى ميناء الحديدة بالرغم من تفتيشها وحصولها على تصاريح أممية".
وأضاف:
"عدد السفن المحتجزة ارتفع الى سفينتي وقود جميعها مفتشة وحاصلة على تصاريح دخول أممية".
يأتي ذلك غداة إعلان شركة النفط في صنعاء، دخول 29 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة منذ بدء سريان هدنة الأمم المتحدة مطلع نيسان/أبريل الماضي، من أصل 36 كان يجب أن تدخل بموجب اتفاق الهدنة، مشيرة إلى تكبد السفن 5 ملايين دولار غرامات تأخير نتيجة احتجازها.
وتشترط جماعة أنصار الله، إيقاف التحالف العربي عملياته العسكرية ورفع قيوده المفروضة على ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي، ودفع الحكومة رواتب كافة الموظفين العموميين من إيرادات النفط والغاز المنتج من مناطق سيطرتها، لتمديد الهدنة التي تنتهي اليوم.
مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
"أنصار الله" تبلغ الأمم المتحدة برؤيتها لتمديد الهدنة في اليمن
14:23 GMT
وفي الثاني من حزيران/يونيو الماضي، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي اليوم الثاني من آب/أغسطس.
وتضمنت الهدنة المعلنة في الثاني من نيسان/أبريل الماضي، ايقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غربي اليمن.
كما تضمنت الهدنة، السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
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