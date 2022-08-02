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أوباما عن مقتل الظواهري: دليل على استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب بأفغانستان
أوباما عن مقتل الظواهري: دليل على استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب بأفغانستان
علق الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على عملية مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:14+0000
2022-08-02T09:14+0000
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وكتب أوباما في بيان له، أنه "بعد أكثر من 20 عاما على أحداث 11 سبتمبر8 أيلول عام 2001، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي، وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة - أيمن الظواهري - إلى العدالة".واعتبر أوباما أن مقتل الظواهري هو "تكريم لقيادة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأعضاء مجتمع الاستخبارات، الذين عملوا لعقود من الزمن لهذه اللحظة، وكذلك محترفي مكافحة الإرهاب الذين تمكنوا من إخراج الظواهري من دون التسبب في أي إصابة للمدنيين".كما أكد الرئيس الأمريكي الأسبق أن مقتل يمن الظواهري "هو دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب في أفغانستان"، معربا عن أمله أن يوفر قدرا صغيرا من السكينة والسلام لعائلات 11 سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة".وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابل.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

أوباما عن مقتل الظواهري: دليل على استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب بأفغانستان

09:14 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZالرئيس الأمريكي باراك أوباما
الرئيس الأمريكي باراك أوباما - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الرئيس الأمريكي باراك أوباما
© AFP 2022 / TOBIAS SCHWARZ
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علق الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، على عملية مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.
وكتب أوباما في بيان له، أنه "بعد أكثر من 20 عاما على أحداث 11 سبتمبر8 أيلول عام 2001، تم أخيرا تقديم أحد العقول المدبرة لهذا الهجوم الإرهابي، وخليفة أسامة بن لادن كزعيم للقاعدة - أيمن الظواهري - إلى العدالة".
واعتبر أوباما أن مقتل الظواهري هو "تكريم لقيادة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأعضاء مجتمع الاستخبارات، الذين عملوا لعقود من الزمن لهذه اللحظة، وكذلك محترفي مكافحة الإرهاب الذين تمكنوا من إخراج الظواهري من دون التسبب في أي إصابة للمدنيين".
كما أكد الرئيس الأمريكي الأسبق أن مقتل يمن الظواهري "هو دليل على أنه من الممكن استئصال الإرهاب دون الدخول في حرب في أفغانستان"، معربا عن أمله أن يوفر قدرا صغيرا من السكينة والسلام لعائلات 11 سبتمبر ولكل شخص آخر عانى على يد القاعدة".
وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابل.
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