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https://arabic.sputniknews.com/20220802/إطلاق-نار-في-العاصمة-الأمريكية-واشنطن-ووقع-عدة-ضحايا-1065876433.html
إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن ووقع عدة ضحايا
إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن ووقع عدة ضحايا
قالت السلطات الأمريكية، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء الاثنين، في حادث إطلاق نار في شمال شرق العاصمة واشنطن، بالقرب عن الكابيتول هيل. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T03:09+0000
2022-08-02T03:09+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال فيتو ماجيولو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة، إن الحادث وقع بالقرب من الحافة الشمالية الشرقية للكابيتول هيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".وأكد المتحدث باسم الشرطة، الضابط شون هيكمان، وقوع العديد من الضحايا جراء الحادث.وقال شاهد عيان في منزل مجاور إنه سمع 15 طلقة نارية على الأقل.ولم يعرف على الفور العدد الدقيق للضحايا وحالتهم.
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الولايات المتحدة الأمريكية

إطلاق نار في العاصمة الأمريكية واشنطن ووقع عدة ضحايا

03:09 GMT 02.08.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanovاحتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020
احتجاجات «جورج فلويد» في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الشرطة الأمريكية، الولايات المتحدة 3 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Artur Gabdrahmanov
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قالت السلطات الأمريكية، إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص مساء الاثنين، في حادث إطلاق نار في شمال شرق العاصمة واشنطن، بالقرب عن الكابيتول هيل.
وقال فيتو ماجيولو، المتحدث باسم إدارة الإطفاء في العاصمة، إن الحادث وقع بالقرب من الحافة الشمالية الشرقية للكابيتول هيل، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وأكد المتحدث باسم الشرطة، الضابط شون هيكمان، وقوع العديد من الضحايا جراء الحادث.
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2022
بايدن يتعهد بمواصلة محاربة "وباء العنف المسلح" بعد مقتل 6 أشخاص في احتفالات الاستقلال
4 يوليو, 20:49 GMT
وقال شاهد عيان في منزل مجاور إنه سمع 15 طلقة نارية على الأقل.
ولم يعرف على الفور العدد الدقيق للضحايا وحالتهم.
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