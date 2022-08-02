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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/إعطاء-الخيل-مهدئات-لتسهيل-التعامل-معها-نادي-فروسية-في-دونيتسك-يستمر-بالعمل-رغم-القصف-الأوكراني-1065919981.html
إعطاء الخيل مهدئات لتسهيل التعامل معها.. نادي فروسية في دونيتسك يستمر بالعمل رغم القصف الأوكراني
إعطاء الخيل مهدئات لتسهيل التعامل معها.. نادي فروسية في دونيتسك يستمر بالعمل رغم القصف الأوكراني
اضطر موظفو أحد نوادي الفروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لإعطاء خيولهم بعض المهدئات، لتخفيف الضغط عنها جراء قصف القوات الأوكرانية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T19:08+0000
2022-08-02T19:08+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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ويواصل نادي "جاغوار" للفروسية عمله رغم قصف الجانب الأوكراني، وينظم باستمرار فعاليات يحضرها الأطفال الذين يعانون من إعاقات.وبسبب أصوات القصف المستمر، تعطى الخيول مهدئات خاصة لسهولة التعامل معها، في ظل أصوات الانفجارات.ويستمر القصف الأوكراني على دونيتسك منذ أيام، مخلفا العديد من القتلى والإصابات، منهم نساء وأطفال.يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220716/دونيتسك-ارتفاع-عدد-ضحايا-القصف-الأوكراني-المدفعي-إلى-أربعة-أشخاص-في-منطقة-بتروفسكي-1065123901.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك

إعطاء الخيل مهدئات لتسهيل التعامل معها.. نادي فروسية في دونيتسك يستمر بالعمل رغم القصف الأوكراني

19:08 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Michael Probstخيول تلعب في أيسلندا في رعيها في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
خيول تلعب في أيسلندا في رعيها في فيرهايم بالقرب من فرانكفورت، ألمانيا، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Michael Probst
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اضطر موظفو أحد نوادي الفروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لإعطاء خيولهم بعض المهدئات، لتخفيف الضغط عنها جراء قصف القوات الأوكرانية.
ويواصل نادي "جاغوار" للفروسية عمله رغم قصف الجانب الأوكراني، وينظم باستمرار فعاليات يحضرها الأطفال الذين يعانون من إعاقات.
وبسبب أصوات القصف المستمر، تعطى الخيول مهدئات خاصة لسهولة التعامل معها، في ظل أصوات الانفجارات.
ويستمر القصف الأوكراني على دونيتسك منذ أيام، مخلفا العديد من القتلى والإصابات، منهم نساء وأطفال.
المدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
دونيتسك: ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني المدفعي إلى أربعة أشخاص في منطقة بتروفسكي
16 يوليو, 07:11 GMT
يذكر أن القوات المسلحة الروسية، أطلقت في 24 شباط/فبراير الماضي، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية والمسلحين المتطرفين، الذين اضطهدوا سكان دونباس على مدار ثماني سنوات.
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