https://arabic.sputniknews.com/20220802/إعلام-من-المتوقع-أن-يتم-السماح-لـ-سفينة-الحبوب-المحجوزة-في-لبنان-بالإبحار-اليوم-1065915474.html

إعلام: من المتوقع أن يتم السماح لـ "سفينة الحبوب" المحجوزة في لبنان بالإبحار اليوم

إعلام: من المتوقع أن يتم السماح لـ "سفينة الحبوب" المحجوزة في لبنان بالإبحار اليوم

توقعت تقارير إعلامية أن يتم السماح لباخرة الطحين "لاوديسيا" المحجوزة في لبنان بالإبحار اليوم. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T16:06+0000

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2022-08-02T16:06+0000

أخبار لبنان

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ووفقا لموقع النشرة اللبناني أكدت مصادر مطلعة أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد ختم تحقيقه في ملف الباخرة "لاوديسيا"، وسَمح لها بالإبحار من ​مرفأ طرابلس، معللا قراره بأن ملف الباخرة لا يوجد به جرم جزائي، مشيرا إلى أن التحقيق تم بإشرافه عن طريق قوى الأمن.ولفتت المصادر إلى أن "السفارة الروسية كانت قد تقدمت بطلب أمام قضاء العجلة في الشمال"، مشيرة إلى أنه "من المفترض أن يتم البت به اليوم".وكان المدعي العام التمييزي قد كلف شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي والمديريّة العامّة للجمارك، إجراء التّحقيقات الأوليّة بإشرافه المباشر، والتثبّت ممّا إذا كانت حمولتها مسروقة، كما تدّعي السّلطات الأوكرانيّة أم لا، لاتّخاذ المقتضى القانوني بشأنها.وكانت السفارة الأوكرانية في لبنان زعمت يوم الخميس أن سفينة سورية تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات، قد رست في ميناء طرابلس بشمال لبنان "وعلى متنها 5000 طن من الشعير و5000 طن من الدقيق نشتبه في أنها أُخذت من مخازن أوكرانية".

https://arabic.sputniknews.com/20220729/سفارة-روسيا-في-لبنان-تنفي-علمها-بـسفينة-الحبوب-والشركة-المستوردة-تكذب-مزاعم-أوكرانيا-1065741730.html

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