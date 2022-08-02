https://arabic.sputniknews.com/20220802/اتهام-شاب-بمحاولة-إيذاء-أو-إرهاب-ملكة-بريطانيا-1065917762.html
اتهام شاب بمحاولة "إيذاء" أو "إرهاب" ملكة بريطانيا
اتهام شاب بمحاولة "إيذاء" أو "إرهاب" ملكة بريطانيا
وجه ممثلو الادعاء في بريطانيا اتهامات لرجل ألقي القبض عليه في قصر وندسور وبحوزته قوس في يوم عيد الميلاد. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:11+0000
2022-08-02T17:11+0000
2022-08-02T17:11+0000
بريطانيا
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وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات للرجل بأنه قصد"إيذاء" أو "إرهاب" الملكة إليزابيث الثانية.وجاء الاتهام الموجه إلى جاسوانت سينغ تشايل البالغ من العمر 20 عاما بموجب قانون الخيانة بعد أن زعم أنه ألقي القبض عليه في أرض القصر وبحوزته القوس.تشايل المقيم في ساوثهامبتون متهم بـ"تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها أو رمي أو استخدام مادة أو سلاح هجومي بقصد إيذاء جلالة الملكة أو إخافتها".وهذا اتهام بموجب الجزء الثاني من قانون الخيانة 1842. كما اتهم بتهديدات بدافع القتل وحياز سلاح هجومي.أصبح تشايل محتجزا وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس/ اب.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/ملكة-بريطانيا-تنتقل-إلى-إسكتلندا-للمشاركة-في-أسبوع-هوليرود-1064295391.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا
اتهام شاب بمحاولة "إيذاء" أو "إرهاب" ملكة بريطانيا
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وجه ممثلو الادعاء في بريطانيا اتهامات لرجل ألقي القبض عليه في قصر وندسور وبحوزته قوس في يوم عيد الميلاد.
وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" أن ممثلي الادعاء وجهوا اتهامات للرجل بأنه قصد"إيذاء" أو "إرهاب" الملكة إليزابيث الثانية.
وجاء الاتهام الموجه إلى جاسوانت سينغ تشايل البالغ من العمر 20 عاما بموجب قانون الخيانة بعد أن زعم أنه ألقي القبض عليه في أرض القصر وبحوزته القوس.
تشايل المقيم في ساوثهامبتون متهم بـ"تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها أو رمي أو استخدام مادة أو سلاح هجومي بقصد إيذاء جلالة الملكة
أو إخافتها".
وهذا اتهام بموجب الجزء الثاني من قانون الخيانة 1842. كما اتهم بتهديدات بدافع القتل وحياز سلاح هجومي.
أصبح تشايل محتجزا وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس/ اب.