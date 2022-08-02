ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات كنتاكي الأمريكية إلى 37
© AP Photo / Dylan T. Lovanإعصارات قوبية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية - كنتاكي، 11 ديسمبر 2021
© AP Photo / Dylan T. Lovan
ارتفعت، اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية قبل أيام إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.
وأعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، أن عدد القتلى في كنتاكي ارتفع إلى 37 شخصا بعد الفيضانات الهائلة التي حدثت الأسبوع الماضي.
وكتب بشير على "تويتر": "دعونا نصلي من أجل هذه العائلات ونتكاتف حول زملائنا من سكان كنتاكي"، بحسب إذاعة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وكانت آخر حصيلة معلنة للفيضانات من قبل حاكم كنتاكي 26 قتيلا، قبل أن يعلن ارتفاعها إلى 37.
We are ending the day with more heartbreaking news out of Eastern Kentucky. We can confirm the death toll has now risen to 37, with so many more still missing. Let us pray for these families and come together to wrap our arms around our fellow Kentuckians. ^AB— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 1, 2022
وأمس الاثنين، قال الحاكم إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين.
تلقت أجزاء من شرق كنتاكي ما بين 8 و10 صباحا 1/2 بوصة من الأمطار على مدار 48 ساعة الأسبوع الماضي، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرادار أشار إلى سقوط ما يصل إلى 4 بوصات من الأمطار يوم الأحد في بعض المناطق.
وقال بشير إن من الممكن حدوث عواصف أشد في جميع المقاطعات المتضررة من الفيضانات.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "هناك سلسلة من العواصف المعقدة تتحرك عبر منطقة كنتاكي الشرقية التي تضررت بشدة، مع أكبر تهديد بين الساعة 11 مساء الليلة حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا".
وأضاف: "من فضلك، إذا كنت في منطقة عانت من الفيضانات، ابحث عن مأوى على أرض مرتفعة. كن على دراية بالطقس وحافظ على سلامتك".
There is a series of complex storms moving through our hard-hit Eastern Kentucky region, with the greatest threat between 11 p.m. tonight through 8 a.m. EDT tomorrow. The biggest concern is overnight flooding. 1/2— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) August 1, 2022
وألغى حاكم كنتاكي رحلة إلى إسرائيل كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قائلا: "لا يمكنني أن أكون في الخارج بينما يعاني سكان شرق كنتاكي".
وقال الحاكم إنه تم إجراء 660 عملية إنقاذ جوي، مع ما يصل إلى 30 طائرة هليكوبتر في الجو.
وفي الوقت ذاته، تم إعلان حظر التجول ليلا ردا على تقارير عن عمليات سلب ونهب في اثنين من المناطق المدمرة - مقاطعة بريثيت ومدينة هندمان القريبة في مقاطعة نوت.
أعلن قاضي مقاطعة بريثيت التنفيذي جيف نوبل حظر التجول على مستوى المقاطعة من الساعة 10 مساء، حتى الساعة 6 صباحا.
وقال المدعي العام للمقاطعة بريندون ميلر مساء الأحد إن الاستثناءات الوحيدة ستكون لمركبات الطوارئ والأشخاص المسافرين للعمل.
وأضاف: "أكره أن أضطر إلى فرض حظر تجول، لكن النهب لن يتم التسامح معه على الإطلاق. لقد خسر أصدقاؤنا وجيراننا الكثير - لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بأن يفقدوا ما تبقى لديهم".