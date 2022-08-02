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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات كنتاكي الأمريكية إلى 37
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات كنتاكي الأمريكية إلى 37
ارتفعت، اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية قبل أيام إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:02+0000
2022-08-02T08:02+0000
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وأعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، أن عدد القتلى في كنتاكي ارتفع إلى 37 شخصا بعد الفيضانات الهائلة التي حدثت الأسبوع الماضي.وكتب بشير على "تويتر": "دعونا نصلي من أجل هذه العائلات ونتكاتف حول زملائنا من سكان كنتاكي"، بحسب إذاعة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.وكانت آخر حصيلة معلنة للفيضانات من قبل حاكم كنتاكي 26 قتيلا، قبل أن يعلن ارتفاعها إلى 37.وأمس الاثنين، قال الحاكم إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين.تلقت أجزاء من شرق كنتاكي ما بين 8 و10 صباحا 1/2 بوصة من الأمطار على مدار 48 ساعة الأسبوع الماضي، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرادار أشار إلى سقوط ما يصل إلى 4 بوصات من الأمطار يوم الأحد في بعض المناطق.وقال بشير إن من الممكن حدوث عواصف أشد في جميع المقاطعات المتضررة من الفيضانات.وكتب في تغريدة على "تويتر": "هناك سلسلة من العواصف المعقدة تتحرك عبر منطقة كنتاكي الشرقية التي تضررت بشدة، مع أكبر تهديد بين الساعة 11 مساء الليلة حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا".وأضاف: "من فضلك، إذا كنت في منطقة عانت من الفيضانات، ابحث عن مأوى على أرض مرتفعة. كن على دراية بالطقس وحافظ على سلامتك".وألغى حاكم كنتاكي رحلة إلى إسرائيل كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قائلا: "لا يمكنني أن أكون في الخارج بينما يعاني سكان شرق كنتاكي".وقال الحاكم إنه تم إجراء 660 عملية إنقاذ جوي، مع ما يصل إلى 30 طائرة هليكوبتر في الجو.وفي الوقت ذاته، تم إعلان حظر التجول ليلا ردا على تقارير عن عمليات سلب ونهب في اثنين من المناطق المدمرة - مقاطعة بريثيت ومدينة هندمان القريبة في مقاطعة نوت.أعلن قاضي مقاطعة بريثيت التنفيذي جيف نوبل حظر التجول على مستوى المقاطعة من الساعة 10 مساء، حتى الساعة 6 صباحا.وقال المدعي العام للمقاطعة بريندون ميلر مساء الأحد إن الاستثناءات الوحيدة ستكون لمركبات الطوارئ والأشخاص المسافرين للعمل.وأضاف: "أكره أن أضطر إلى فرض حظر تجول، لكن النهب لن يتم التسامح معه على الإطلاق. لقد خسر أصدقاؤنا وجيراننا الكثير - لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بأن يفقدوا ما تبقى لديهم".
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات كنتاكي الأمريكية إلى 37

08:02 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Dylan T. Lovanإعصارات قوبية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية - كنتاكي، 11 ديسمبر 2021
إعصارات قوبية تضرب الولايات المتحدة الأمريكية - كنتاكي، 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Dylan T. Lovan
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ارتفعت، اليوم الثلاثاء، حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية كنتاكي الأمريكية قبل أيام إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال المئات في عداد المفقودين.
وأعلن حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، أن عدد القتلى في كنتاكي ارتفع إلى 37 شخصا بعد الفيضانات الهائلة التي حدثت الأسبوع الماضي.
وكتب بشير على "تويتر": "دعونا نصلي من أجل هذه العائلات ونتكاتف حول زملائنا من سكان كنتاكي"، بحسب إذاعة "سي بي إس نيوز" الأمريكية.
وكانت آخر حصيلة معلنة للفيضانات من قبل حاكم كنتاكي 26 قتيلا، قبل أن يعلن ارتفاعها إلى 37.
وأمس الاثنين، قال الحاكم إن مئات الأشخاص في عداد المفقودين.
تلقت أجزاء من شرق كنتاكي ما بين 8 و10 صباحا 1/2 بوصة من الأمطار على مدار 48 ساعة الأسبوع الماضي، وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الرادار أشار إلى سقوط ما يصل إلى 4 بوصات من الأمطار يوم الأحد في بعض المناطق.
وقال بشير إن من الممكن حدوث عواصف أشد في جميع المقاطعات المتضررة من الفيضانات.
وكتب في تغريدة على "تويتر": "هناك سلسلة من العواصف المعقدة تتحرك عبر منطقة كنتاكي الشرقية التي تضررت بشدة، مع أكبر تهديد بين الساعة 11 مساء الليلة حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة غدا".
وأضاف: "من فضلك، إذا كنت في منطقة عانت من الفيضانات، ابحث عن مأوى على أرض مرتفعة. كن على دراية بالطقس وحافظ على سلامتك".
وألغى حاكم كنتاكي رحلة إلى إسرائيل كان من المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، قائلا: "لا يمكنني أن أكون في الخارج بينما يعاني سكان شرق كنتاكي".
وقال الحاكم إنه تم إجراء 660 عملية إنقاذ جوي، مع ما يصل إلى 30 طائرة هليكوبتر في الجو.
وفي الوقت ذاته، تم إعلان حظر التجول ليلا ردا على تقارير عن عمليات سلب ونهب في اثنين من المناطق المدمرة - مقاطعة بريثيت ومدينة هندمان القريبة في مقاطعة نوت.
أعلن قاضي مقاطعة بريثيت التنفيذي جيف نوبل حظر التجول على مستوى المقاطعة من الساعة 10 مساء، حتى الساعة 6 صباحا.
وقال المدعي العام للمقاطعة بريندون ميلر مساء الأحد إن الاستثناءات الوحيدة ستكون لمركبات الطوارئ والأشخاص المسافرين للعمل.
وأضاف: "أكره أن أضطر إلى فرض حظر تجول، لكن النهب لن يتم التسامح معه على الإطلاق. لقد خسر أصدقاؤنا وجيراننا الكثير - لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهم بأن يفقدوا ما تبقى لديهم".
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