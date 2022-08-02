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الأردن: مقتل الظواهري رسالة صارمة بأن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين
الأردن: مقتل الظواهري رسالة صارمة بأن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين
علقت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، على إعلان أمريكا مقتل زعيم تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T14:38+0000
2022-08-02T14:38+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها إنها ترحب ‏بإعلان أمريكا، مؤكدة أن "مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي يمثل رسالة صارمة أن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين".كما شددت وزارة الخارجية الأردنية على أن "الإرهاب عدو مشترك، وأن الأردن مستمر في العمل مع شركائه في مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنظيماته الظلامية التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار".وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره".وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابول.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-السعودية-ترحب-بإعلان-بايدن-مقتل-الظواهري-1065876062.html
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أخبار الأردن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار أفغانستان اليوم

الأردن: مقتل الظواهري رسالة صارمة بأن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين

14:38 GMT 02.08.2022
© AP Photoأيمن الظواهري زعيم "القاعدة"
أيمن الظواهري زعيم القاعدة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
أيمن الظواهري زعيم "القاعدة"
© AP Photo
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علقت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، على إعلان أمريكا مقتل زعيم تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها ترحب ‏بإعلان أمريكا، مؤكدة أن "مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي يمثل رسالة صارمة أن لا مكان آمن للإرهاب والإرهابيين".
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري
00:57 GMT
كما شددت وزارة الخارجية الأردنية على أن "الإرهاب عدو مشترك، وأن الأردن مستمر في العمل مع شركائه في مكافحة الإرهاب، والتصدي لتنظيماته الظلامية التي تستهدف الأبرياء وتزعزع الأمن والاستقرار".
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على "أهمية استمرار تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره".
وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابول.
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