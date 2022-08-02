https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأردن-يبحث-تسهيل-مرور-الشاحنات-الأردنية-إلى-ليبيا-من-خلال-مصر-1065904843.html
الأردن يبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر
الأردن يبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر
اجتمعت اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري اليوم الثلاثاء، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر على مدى يومين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب موقع "المملكة"، أكدت الأمينة العامة لوزارة النقل الأردنية وسام التهتموني حرص الجانبين الأردني والمصري على تطوير علاقات النقل بين البلدين بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.من جهته، شدد الرئيس التنفيذي المصري لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي على ضرورة استمرارية اللجنة لما فيه مصلحة تعزيز قطاع النقل بين البلدين.وأشار الجانبان إلى أنها سيبحثان مسألة تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأردن-قرار-بحظر-تصدير-مادة-الكلورين-من-ميناء-العقبة-الجديد-1065891698.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الأردن, مصر
الأردن يبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر
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اجتمعت اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري اليوم الثلاثاء، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر على مدى يومين.
وبحسب موقع "المملكة
"، أكدت الأمينة العامة لوزارة النقل الأردنية وسام التهتموني حرص الجانبين الأردني والمصري على تطوير علاقات النقل بين البلدين بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي المصري لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي على ضرورة استمرارية اللجنة لما فيه مصلحة تعزيز قطاع النقل بين البلدين.
وأشار الجانبان إلى أنها سيبحثان مسألة تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.