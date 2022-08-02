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https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأردن-يبحث-تسهيل-مرور-الشاحنات-الأردنية-إلى-ليبيا-من-خلال-مصر-1065904843.html
الأردن يبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر
الأردن يبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر
اجتمعت اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري اليوم الثلاثاء، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر على مدى يومين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:08+0000
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وبحسب موقع "المملكة"، أكدت الأمينة العامة لوزارة النقل الأردنية وسام التهتموني حرص الجانبين الأردني والمصري على تطوير علاقات النقل بين البلدين بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.من جهته، شدد الرئيس التنفيذي المصري لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي على ضرورة استمرارية اللجنة لما فيه مصلحة تعزيز قطاع النقل بين البلدين.وأشار الجانبان إلى أنها سيبحثان مسألة تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأردن-قرار-بحظر-تصدير-مادة-الكلورين-من-ميناء-العقبة-الجديد-1065891698.html
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العالم العربي, أخبار الأردن, مصر

الأردن يبحث تسهيل مرور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا من خلال مصر

13:08 GMT 02.08.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairitعلم الأردن
علم الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© flickr.com / Isriya Paireepairit
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اجتمعت اللجنة الفنية الأردنية – المصرية المشتركة للنقل البري اليوم الثلاثاء، في إطار تعزيز علاقات النقل القائمة بين الأردن ومصر على مدى يومين.
وبحسب موقع "المملكة"، أكدت الأمينة العامة لوزارة النقل الأردنية وسام التهتموني حرص الجانبين الأردني والمصري على تطوير علاقات النقل بين البلدين بهدف تسهيل عمليات النقل والتجارة.
من جهته، شدد الرئيس التنفيذي المصري لجهاز النقل البري الداخلي والدولي سيد متولي على ضرورة استمرارية اللجنة لما فيه مصلحة تعزيز قطاع النقل بين البلدين.
ميناء العقبة الأردني عقب وقوع تسرب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
الأردن... قرار بحظر تصدير مادة الكلورين من ميناء العقبة الجديد
10:10 GMT
وأشار الجانبان إلى أنها سيبحثان مسألة تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية، واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني، وبحث إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري، وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
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