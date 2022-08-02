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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأمم-المتحدة-تتلقى-معلومات-تفصيلية-عن-استخدام-القوات-الأوكرانية-ذخائر-محظورة-1065881816.html
الأمم المتحدة تتلقى معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية ذخائر محظورة
الأمم المتحدة تتلقى معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية ذخائر محظورة
سلمت روسيا معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية متفجرات محظورة ضد المدنيين في منطقة دونباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:04+0000
2022-08-02T08:05+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر حسابه في "تلغرام" أن المعلومات تفيد باستخدام القوات الأوكرانية لألغام "ليبيستوك".واستخدمت القوات الأوكرانية هذه الألغام في قصف استهدف مدينة دونيتسك في نهاية يوليو/تموز الماضي. وأودى انفجار بعضها بحياة مدنيين.ويعد لغم "ليبيستوك" واحدا من الألغام المضادة للمشاة المحظورة دوليا بموجب معاهدة أوتاوا، ويتميز بشكله غير العادي حتى أن المدنيين قد يعتقدون أنه لا يشكل خطرا.وصدقت أوكرانيا على معاهدة أوتاوا في عام 2005، إلا أنها تنتهكها حاليا باستخدام الذخيرة المحظورة.
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العالم

الأمم المتحدة تتلقى معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية ذخائر محظورة

08:04 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . РИА Новости / الذهاب إلى بنك الصورألغام "ليبيستوك"
ألغام ليبيستوك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . РИА Новости
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سلمت روسيا معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية متفجرات محظورة ضد المدنيين في منطقة دونباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.
وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر حسابه في "تلغرام" أن المعلومات تفيد باستخدام القوات الأوكرانية لألغام "ليبيستوك".
واستخدمت القوات الأوكرانية هذه الألغام في قصف استهدف مدينة دونيتسك في نهاية يوليو/تموز الماضي. وأودى انفجار بعضها بحياة مدنيين.
ويعد لغم "ليبيستوك" واحدا من الألغام المضادة للمشاة المحظورة دوليا بموجب معاهدة أوتاوا، ويتميز بشكله غير العادي حتى أن المدنيين قد يعتقدون أنه لا يشكل خطرا.
وصدقت أوكرانيا على معاهدة أوتاوا في عام 2005، إلا أنها تنتهكها حاليا باستخدام الذخيرة المحظورة.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
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