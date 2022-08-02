https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأمم-المتحدة-تتلقى-معلومات-تفصيلية-عن-استخدام-القوات-الأوكرانية-ذخائر-محظورة-1065881816.html
الأمم المتحدة تتلقى معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية ذخائر محظورة
الأمم المتحدة تتلقى معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية ذخائر محظورة
سلمت روسيا معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية متفجرات محظورة ضد المدنيين في منطقة دونباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:04+0000
2022-08-02T08:04+0000
2022-08-02T08:05+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأعلن دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر حسابه في "تلغرام" أن المعلومات تفيد باستخدام القوات الأوكرانية لألغام "ليبيستوك".واستخدمت القوات الأوكرانية هذه الألغام في قصف استهدف مدينة دونيتسك في نهاية يوليو/تموز الماضي. وأودى انفجار بعضها بحياة مدنيين.ويعد لغم "ليبيستوك" واحدا من الألغام المضادة للمشاة المحظورة دوليا بموجب معاهدة أوتاوا، ويتميز بشكله غير العادي حتى أن المدنيين قد يعتقدون أنه لا يشكل خطرا.وصدقت أوكرانيا على معاهدة أوتاوا في عام 2005، إلا أنها تنتهكها حاليا باستخدام الذخيرة المحظورة.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الأمم المتحدة تتلقى معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية ذخائر محظورة
08:04 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 08:05 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
سلمت روسيا معلومات تفصيلية عن استخدام القوات الأوكرانية متفجرات محظورة ضد المدنيين في منطقة دونباس إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي.
وأعلن
دميتري بوليانسكي، النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، عبر حسابه في "تلغرام" أن المعلومات تفيد باستخدام القوات الأوكرانية لألغام "ليبيستوك".
واستخدمت القوات الأوكرانية هذه الألغام في قصف استهدف مدينة دونيتسك في نهاية يوليو/تموز الماضي. وأودى انفجار بعضها بحياة مدنيين.
ويعد لغم "ليبيستوك" واحدا من الألغام المضادة للمشاة المحظورة دوليا بموجب معاهدة أوتاوا، ويتميز بشكله غير العادي حتى أن المدنيين قد يعتقدون أنه لا يشكل خطرا.
وصدقت أوكرانيا على معاهدة أوتاوا في عام 2005، إلا أنها تنتهكها حاليا باستخدام الذخيرة المحظورة.