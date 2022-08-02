https://arabic.sputniknews.com/20220802/الأمم-المتحدة-تعلن-موافقة-الأطراف-المتحاربة-في-اليمن-على-تمديد-الهدنة-شهرين-1065918697.html
الأمم المتحدة تعلن موافقة الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة شهرين
الأمم المتحدة تعلن موافقة الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة شهرين
أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة القائمة لمدة شهرين في خطوة نحو سلام أطول. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T18:19+0000
2022-08-02T18:19+0000
2022-08-02T18:19+0000
الحرب على اليمن
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جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".وقال المبعوث الأممي إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وافقا على تمديد الهدنة لمدة شهرين آخرين.وأضاف البيان أن طرفي الصراع توافقا أيضا على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، أعلن في الثاني من حزيران/يونيو الماضي، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من آب/أغسطس القادم.ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/أنصار-الله-تعلن-احتجاز-التحالف-العربي-سفينة-وقود-أثناء-توجهها-إلى-الحديدة-غربي-اليمن-1065916222.html
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الحرب على اليمن
الأمم المتحدة تعلن موافقة الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة شهرين
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أعلنت الأمم المتحدة موافقة الأطراف المتحاربة في اليمن على تمديد الهدنة القائمة لمدة شهرين في خطوة نحو سلام أطول.
جاء هذا في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، عن مبعوث الأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ، بحسب وكالة "أسوشيتدبرس".
وقال المبعوث الأممي إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله (الحوثيين) وافقا على تمديد الهدنة
لمدة شهرين آخرين.
وأضاف البيان أن طرفي الصراع توافقا أيضا على محاولة التوصل اتفاق يقضي بمزيد من التمديد للهدنة.
وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، أعلن في الثاني من حزيران/يونيو الماضي، موافقة الأطراف في اليمن، على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي، لمدة شهرين إضافيين تنتهي في الثاني من آب/أغسطس القادم.
ويشهد اليمن منذ نحو 8 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40% منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.