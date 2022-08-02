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https://arabic.sputniknews.com/20220802/البيت-الأبيض-تأكدنا-من-مقتل-أيمن-الظواهري-ليس-من-خلال-حمضه-النووي-1065906392.html
البيت الأبيض: تأكدنا من مقتل أيمن الظواهري ليس من خلال "حمضه النووي"
البيت الأبيض: تأكدنا من مقتل أيمن الظواهري ليس من خلال "حمضه النووي"
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدى بلاده تأكيدا من الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:36+0000
2022-08-02T13:36+0000
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أخبار أفغانستان اليوم
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وصرح كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لدينا تأكيد مرئي، ولكن لدينا أيضا تأكيد من خلال مصادر أخرى".وأشار كيربي في مقابلته المتلفزة إلى "أن هناك وجودا صغيرا لتنظيم القاعدة باقيا في أفغانستان".وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، وفاة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه قُتل في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية مساء السبت على منزل في كابول كان يحتمي به للم شمل عائلته.ويعد الظواهري الرجل الثاني بعد، أسامة بن لادن، خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على مدينة نيويورك الأمريكية، وتولى منصب زعيم "القاعدة" بعد مقتل بن لادن في مايو/ أيار عام 2011 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار أفغانستان اليوم

البيت الأبيض: تأكدنا من مقتل أيمن الظواهري ليس من خلال "حمضه النووي"

13:36 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Mandel Nganجون كيربي
جون كيربي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
جون كيربي
© AFP 2022 / Mandel Ngan
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لدى بلاده تأكيدا من الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا)، أيمن الظواهري، في قلب العاصمة الأفغانية كابل، لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى.
وصرح كيربي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "لدينا تأكيد مرئي، ولكن لدينا أيضا تأكيد من خلال مصادر أخرى".
وأشار كيربي في مقابلته المتلفزة إلى "أن هناك وجودا صغيرا لتنظيم القاعدة باقيا في أفغانستان".
وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مساء أمس الاثنين، وفاة أيمن الظواهري، مشيرا إلى أنه قُتل في غارة بطائرة مسيرة نفذتها وكالة المخابرات المركزية مساء السبت على منزل في كابول كان يحتمي به للم شمل عائلته.
ويعد الظواهري الرجل الثاني بعد، أسامة بن لادن، خلال هجمات 11 سبتمبر/ أيلول عام 2001 على مدينة نيويورك الأمريكية، وتولى منصب زعيم "القاعدة" بعد مقتل بن لادن في مايو/ أيار عام 2011 في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.
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