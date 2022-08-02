https://arabic.sputniknews.com/20220802/الترويكا-تدعو-الجيش-السوداني-للالتزام-بتعهد-الانسحاب-سياسيا-حال-تشكيل-حكومة-انتقالية-1065916377.html

الترويكا تدعو الجيش السوداني للالتزام بتعهد الانسحاب سياسيا حال تشكيل حكومة انتقالية

الترويكا تدعو الجيش السوداني للالتزام بتعهد الانسحاب سياسيا حال تشكيل حكومة انتقالية

دعت دول الترويكا، بريطانيا والولايات المتحدة والنرويج، السودان إلى ضرورة التوصل لموعد محدد لاتفاق سياسي شامل، كما دعت الجيش السوداني للالتزام بتعهده بعدم... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T16:30+0000

2022-08-02T16:30+0000

2022-08-02T16:30+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وأكد البيان المشترك، الصادر اليوم الثلاثاء، "لن تتمتع أي حكومة بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل. ستعزز شرعية الاتفاق المشاورات الواسعة والاعتراف بالدروس المستفادة والتمثيل النسائي القوي في كل من عملية الحوار والحكومة الناتجة. نحث أصحاب المصلحة السودانيين على التحرك بسرعة لتحقيق مثل هذا الاتفاق، مع تجنب المواعيد النهائية المصطنعة".واعتبرت الترويكا، أن السودان "قد يشهد تحسنا بأوضاعه فقط من خلال حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي".وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد أعلن، مؤخرا، حل المجلس وذلك في حالة تشكيل حكومة تنفيذية.وانطلقت في آيار/مايو الماضي بالخرطوم جلسات الحوار المباشر بين الأطراف السودانية برعاية الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة "إيغاد" من أجل حل الأزمة السياسية في البلاد.وقد قاطعت قوى المعارضة الرئيسية في السودان، الحزب الشيوعي وقوى الحرية والتغيير (القوى الوطنية)، وحزب الأمة، أعمال الجلسة الافتتاحية للحوار.ويعاني السودان من أزمة سياسية منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات طارئة بحل حكومة عبد الله حمدوك الانتقالية، وإعلان حالة الطواري، وتجميد بعض المواد في الوثيقة الدستورية، ووقف أنشطة لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة لانقلاب البشير في العام 1989.وتستمر منذ ذلك الحين الاحتجاجات ضد هذا الإجراء والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/السودان-حميدتي-يعترف-بفشل-الجيش-ويلمح-إلى-إمكانية-الترشح-للرئاسة-إذا-انهار-البلد-1065901165.html

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