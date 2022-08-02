https://arabic.sputniknews.com/20220802/التهاب-المفاصل-زيت-طهي-سحري-يخفف-من-الأعراض-المزعجة-1065900791.html

التهاب المفاصل.. زيت طهي "سحري" يخفف من الأعراض المزعجة

التهاب المفاصل.. زيت طهي "سحري" يخفف من الأعراض المزعجة

التهاب المفاصل هو الحالة التي يوجد فيها تورم في مناطق المفاصل. تؤدي هذه الحالة إلى ألم شديد والتهاب. ما يفاقم الأمور هو حقيقة أنه يكاد يكون من المستحيل علاجها... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T12:03+0000

2022-08-02T12:03+0000

2022-08-02T12:11+0000

الصحة

منوعات

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الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تريح المرضى هي إدارة الحالة. هناك العديد من الأطعمة والأدوية التي يمكن أن تخفف من آلام المرضى، وفق صحيفة "تايمز أوف إنديا".أحد هذه الأطعمة الرائعة هو نوع من زيت الطهي. من المعروف أنه يقلل الالتهاب وبالتالي يساعد في تخفيف الألم حول مناطق المفاصل لمن يعانون من التهاب المفاصل.ما هو زيت الطهي الذي نتحدث عنه؟الطعام الرائع الذي نتحدث عنه هو زيت الزيتون، وخاصة زيت الزيتون البكر الممتاز وهو أقل أنواع الزيت معالجة.هناك ثلاث درجات أو أشكال رئيسية لزيت الزيتون: الزيت المكرر وزيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز.من بين جميع الأشكال، يعتبر زيت الزيتون البكر الممتاز هو الشكل الأكثر صحة لزيت الزيتون وهو أيضا متفوق في المذاق. يتم استخراجه باستخدام طرق صحية.بالإضافة إلى كونه أكثر أشكال زيت الزيتون صحية، فإن زيت الزيتون البكر الممتاز له خصائص مضادة للالتهابات. فهو غني بمضادات الأكسدة.أحد مضادات الأكسدة الرئيسية الموجودة في زيت الزيتون البكر الممتاز هو الأوليوكانثال.وفقا لدراسة بحثية "بعد اكتشافه وتحديده، تم الإبلاغ عن أن الأوليوكانثال يظهر طرقا مختلفة للعمل في الحد من الأمراض الالتهابية ذات الصلة بما في ذلك الأمراض التنكسية المشتركة والأمراض التنكسية العصبية وأنواع معينة من السرطان".ناقشت العديد من الدراسات أهمية الأوليوكانثال كمركب علاجي لعلاج أمراض المفاصل التنكسية.ماذا تقول الدراسات؟عملت الدراسات على تناول زيت الزيتون في المرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل.وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2020 استنادا إلى تجربة سريرية عشوائية أجريت في أراك بإيران أن استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز الموضعي كان فعالا في السيطرة على مظاهر التهاب المفاصل الروماتويدي.تدعي دراسة أخرى أن مضادات الأكسدة الموجودة في زيت الزيتون تعمل بشكل مشابه لعقار الإيبوبروفين وهو مسكن للآلام مضاد للالتهابات.ومن المعروف أيضا أن حمض الأوليك يقلل من كمية البروتين التفاعلي سي في الدم؛ وهو علامة التهابية في حالات التهاب المفاصل.ما هي كمية زيت الزيتون البكر الممتاز التي يجب استهلاكها؟على الرغم من أن زيت الزيتون البكر الممتاز مفيد لجسم الإنسان، إلا أن الإفراط في تناوله قد يسبب مشاكل.على الرغم من عدم وجود تقرير ملموس حول هذا الأمر، إلا أنه بالنظر إلى التقارير الصحية المختلفة، يمكن القول أنه من الجيد تناول 1-4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون يوميا.على الرغم من أن كمية الزيت التي يستهلكها المرء تعتمد بشكل كبير على نوع الطعام وطبيعة النظام الغذائي، إلا أنه يُقترح استهلاك الزيت باعتدال، بغض النظر عن مدى صحته.هل هناك وقت مناسب لاستهلاك زيت الزيتون؟وفقا لخبراء الصحة، يمكن لزيت الزيتون البكر الممتاز أن يصنع العجائب عند استهلاكه في وقت معين من اليوم.أفضل وقت لاستهلاك زيت الزيتون لفوائده المضادة للالتهابات هو تناوله أول شيء في الصباح.يدعم العديد من خبراء الصحة فوائد تناول زيت الزيتون في الصباح.بصرف النظر عن تعزيز صحة الجلد والمساعدة في إنقاص الوزن، فإن تناول زيت الزيتون كأول شيء في الصباح يساعد على الوقاية من سرطان القولون وإزالة السموم من الجسم.ما الأشياء الأخرى التي يجب على مرضى التهاب المفاصل العناية بها؟يجب أن يحاول مرضى التهاب المفاصل دائمًا التحكم في وزنهم، ويجب عليهم الإقلاع عن عادات نمط الحياة غير الصحية مثل التدخين.باستخدام وضعية جيدة، فإن الحفاظ على حركة المفاصل ضروري أيضا.يجب على المرء الانخراط في تمارين منخفضة التأثير وتجنب التدريبات عالية التأثير.كما يجب تقليل الاعتماد على مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية إلى حد كبير.

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