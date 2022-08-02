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https://arabic.sputniknews.com/20220802/الجيش-الباكستاني-يعلن-اختفاء-مروحية-عسكرية-على-متنها-جنرال-و5-آخرين-1065875836.html
الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية عسكرية على متنها جنرال و5 آخرين
الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية عسكرية على متنها جنرال و5 آخرين
قال الجيش الباكستاني، إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت، الاثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T00:20+0000
2022-08-02T00:20+0000
الجيش الباكستاني
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وأوضح الجيش في بيان أوردته وكالة رويترز، أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي، فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.وأضاف أن ستة أشخاص بينهم جنرال بالجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة.وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي، كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.
https://arabic.sputniknews.com/20220730/مقتل-جندي-باكستاني-وإصابة-6-انفصاليين-في-اشتباكات-1065765457.html
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الجيش الباكستاني

الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية عسكرية على متنها جنرال و5 آخرين

00:20 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
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قال الجيش الباكستاني، إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل جنرالا وخمسة آخرين اختفت، الاثنين، خلال عملية إغاثة من الفيضانات في جنوب باكستان.
وأوضح الجيش في بيان أوردته وكالة رويترز، أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي، فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.
وأضاف أن ستة أشخاص بينهم جنرال بالجيش الذي يقود الفرقة 12 الجنوبية كانوا على متن الطائرة.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2022
مقتل جندي باكستاني وإصابة 6 انفصاليين في اشتباكات
30 يوليو, 10:05 GMT
وأشار مسؤول في المخابرات إلى أن المدير العام لقوات خفر السواحل الباكستانية البريجادير أمجد حنيف ساتي، كان على متن الطائرة إلى جانب الجنرال سرفراز علي.
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Специалисты Международного противоминного центра ВС РФ во время разминирования территории прилегающей к дороге в Мариуполе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 21:05 GMT
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