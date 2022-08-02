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الحكومة الكويتية تحذر من حسابات وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين
الحكومة الكويتية تحذر من حسابات وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين
حذرت الحكومة الكويتية المواطنين من حسابات إلكترونية وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:40+0000
2022-08-02T10:46+0000
أخبار الكويت اليوم
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ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية المواطنين والمقيمين في الكويت بعدم الاستجابة للحسابات الوهمية التي تستهدف سرقة حسباتهم البنكية.وقالت: "يجب توخي الحيطة والحذر، من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية تعلن عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية".وفي حين أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أنها ستقوم بجميع الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي قامت بنشر هذه الإعلانات مؤخرا، فقد دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات.
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أخبار الكويت اليوم

الحكومة الكويتية تحذر من حسابات وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين

10:40 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:46 GMT 02.08.2022)
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مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
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حذرت الحكومة الكويتية المواطنين من حسابات إلكترونية وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين.
ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية المواطنين والمقيمين في الكويت بعدم الاستجابة للحسابات الوهمية التي تستهدف سرقة حسباتهم البنكية.
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وقالت: "يجب توخي الحيطة والحذر، من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية تعلن عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية".

ولفتت الوزارة إلى أنها لا علاقة لها بهذه الإعلانات، ولم تطلب هذه المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، مشددة على أنها "اتخذت إجراءات قانونية سابقة تجاه بعض الحسابات".

وفي حين أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أنها ستقوم بجميع الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي قامت بنشر هذه الإعلانات مؤخرا، فقد دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات.
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