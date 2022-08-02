https://arabic.sputniknews.com/20220802/الحكومة-الكويتية-تحذر-من-حسابات-وهمية-تنتحل-اسم-وزارة-الشؤون-للنصب-على-المواطنين-1065893966.html

الحكومة الكويتية تحذر من حسابات وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين

الحكومة الكويتية تحذر من حسابات وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين

حذرت الحكومة الكويتية المواطنين من حسابات إلكترونية وهمية تنتحل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية للنصب على المواطنين. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T10:40+0000

2022-08-02T10:40+0000

2022-08-02T10:46+0000

أخبار الكويت اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102845/14/1028451465_0:191:2961:1856_1920x0_80_0_0_5433f5539738abaf06955cdfd1fe6bc5.jpg

ووفقا لبيان نشرته جريدة "القبس" الكويتية، طالبت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية المواطنين والمقيمين في الكويت بعدم الاستجابة للحسابات الوهمية التي تستهدف سرقة حسباتهم البنكية.وقالت: "يجب توخي الحيطة والحذر، من جراء ما تقوم به بعض الحسابات المزورة والمشبوهة التي تقوم بانتحال صفة الوزارة في مواقع التواصل وبعض المواقع الإلكترونية، من خلال وضع إعلانات غير حقيقية تعلن عن تقديم منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية".وفي حين أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية أنها ستقوم بجميع الإجراءات القانونية ضد الحسابات التي قامت بنشر هذه الإعلانات مؤخرا، فقد دعت المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مثل هذه الحسابات.

https://arabic.sputniknews.com/20210827/قصة-سجين-كويتي-نصب-على-وزراء-ونواب-وهو-في-محبسه-1049951425.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار الكويت اليوم