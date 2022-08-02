https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-بشأن-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-واشنطن-تعمل-على-زعزعة-استقرار-العالم-1065885998.html
الخارجية الروسية بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: واشنطن تعمل على زعزعة استقرار العالم
الخارجية الروسية بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: واشنطن تعمل على زعزعة استقرار العالم
علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان؛... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T09:19+0000
2022-08-02T09:19+0000
2022-08-02T09:19+0000
روسيا
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وقالت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "تعمل واشنطن على زعزعة الاستقرار في العالم. لا تسويات لأي نزاع واحد خلال العقود الأخيرة، ولكن إثارة للعديد منها".يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تهديدات-لمطار-العاصمة-التايوانية-بوجود-3-عبوات-ناسفة-لتعطيل-زيارة-بيلوسي-1065879774.html
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روسيا
الخارجية الروسية بشأن زيارة بيلوسي إلى تايوان: واشنطن تعمل على زعزعة استقرار العالم
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علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، على الزيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان؛ قائلة إن واشنطن تزعزع استقرار العالم.
وقالت زاخاروفا على قناتها على "تلغرام": "تعمل واشنطن على زعزعة الاستقرار في العالم. لا تسويات لأي نزاع واحد خلال العقود الأخيرة، ولكن إثارة للعديد منها".
يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".
وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.
لم يتم الإعلان عن إخلاء المطار، ولكن تم حث الموظفين على إظهار أقصى درجات اليقظة.
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.