https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تدعو-المجتمع-الدولي-لتقديم-تقييم-موضوعي-لجريمة-القوميين-الأوكرانيين-في-يلينوفكا-1065891543.html
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا
دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجريمة التي ارتكبها القوميون... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:07+0000
2022-08-02T10:07+0000
2022-08-02T10:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
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روسيا
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا
10:07 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجريمة التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في يلينوفكا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.