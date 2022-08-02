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العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تدعو-المجتمع-الدولي-لتقديم-تقييم-موضوعي-لجريمة-القوميين-الأوكرانيين-في-يلينوفكا-1065891543.html
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا
الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا
دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجريمة التي ارتكبها القوميون... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:07+0000
2022-08-02T10:12+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220731/بوليانسكي-روسيا-تدعو-الأمم-المتحدة-لتقييم-حادث-قصف-السجن-في-يلينوفكا-1065779190.html
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روسيا

الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا

10:07 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:12 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Anton Denisov / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Anton Denisov
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دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجريمة التي ارتكبها القوميون الأوكرانيون في يلينوفكا.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوليانسكي: روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم حادث قصف السجن في يلينوفكا
31 يوليو, 03:30 GMT
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
هجوم القوات الأوكرانية على مركز احتجاز الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، 29 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2022
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29 يوليو, 12:56 GMT
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