https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تدعو-المجتمع-الدولي-لتقديم-تقييم-موضوعي-لجريمة-القوميين-الأوكرانيين-في-يلينوفكا-1065891543.html

الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا

الخارجية الروسية تدعو المجتمع الدولي لتقديم تقييم موضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا

دعت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى إجراء تقييم موضوعي للجريمة التي ارتكبها القوميون... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T10:07+0000

2022-08-02T10:07+0000

2022-08-02T10:12+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "ندعو المجتمع الدولي إلى تقديم تقييم مبدئي وموضوعي لجريمة القوميين الأوكرانيين في يلينوفكا".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

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