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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-تصريحات-مسؤول-أوكراني-تؤكد-مشاركة-واشنطن-في-الأعمال-القتالية-في-أوكرانيا-1065892434.html
الخارجية الروسية: تصريحات مسؤول أوكراني تؤكد مشاركة واشنطن في الأعمال القتالية في أوكرانيا
الخارجية الروسية: تصريحات مسؤول أوكراني تؤكد مشاركة واشنطن في الأعمال القتالية في أوكرانيا
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، تؤكد تورط واشنطن بشكل مباشر في... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T10:18+0000
2022-08-02T10:59+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: " "ليس هناك حاجة إلى تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة في الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا".وأضافت قائلة إن "توريد الأسلحة ليس مصحوبًا فقط بتعليمات بشأن استخدامه، ولكن في هذه الحالة يؤدون وظيفة المدفعية في أنقى صورها".وشددت زاخاروفا على أن "الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر، ولا يلزم معرفة أي شيء آخر إلى أي مدى مرتبطون بالوضع في أوكرانيا".وتابعت زاخاروفا قائلة إنهم "متورطون بشكل كامل والآن يتحدث ممثلو كييف عن مشاركتهم العسكرية ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة، ولكن من خلال إدارة الأفراد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية والتعليمات المباشرة واختيار الأهداف".وفي وقت سابق، كشف ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، لصحيفة "التلغراف" عن وجود مستشارين وقادة عسكريين أمرييكيين يديرون المهام العسكرية والضربات على الأهداف من خلال استخدام الأسلحة الأمريكية المختلفة وأبرزها مدافع "هيمارس".
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الخارجية الروسية: تصريحات مسؤول أوكراني تؤكد مشاركة واشنطن في الأعمال القتالية في أوكرانيا

10:18 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 10:59 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Sergey Stepanov / الذهاب إلى بنك الصورمنظومة "هيمارس" الأمريكية
منظومة هيمارس الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Sergey Stepanov
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن تصريحات ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، تؤكد تورط واشنطن بشكل مباشر في الأعمال العدائية في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا بهذا الصدد: " "ليس هناك حاجة إلى تأكيد آخر على التورط المباشر للولايات المتحدة في الأعمال العدائية على أراضي أوكرانيا".
وأضافت قائلة إن "توريد الأسلحة ليس مصحوبًا فقط بتعليمات بشأن استخدامه، ولكن في هذه الحالة يؤدون وظيفة المدفعية في أنقى صورها".
وشددت زاخاروفا على أن "الولايات المتحدة متورطة بشكل مباشر، ولا يلزم معرفة أي شيء آخر إلى أي مدى مرتبطون بالوضع في أوكرانيا".
وتابعت زاخاروفا قائلة إنهم "متورطون بشكل كامل والآن يتحدث ممثلو كييف عن مشاركتهم العسكرية ليس فقط من خلال الإمداد بالأسلحة، ولكن من خلال إدارة الأفراد في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية والتعليمات المباشرة واختيار الأهداف".
وفي وقت سابق، كشف ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، لصحيفة "التلغراف" عن وجود مستشارين وقادة عسكريين أمرييكيين يديرون المهام العسكرية والضربات على الأهداف من خلال استخدام الأسلحة الأمريكية المختلفة وأبرزها مدافع "هيمارس".
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