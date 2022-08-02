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https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-استفزاز-صريح-وندعو-واشنطن-للتوقف-عن-تقويض-الأمن-1065918368.html
الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح وندعو واشنطن للتوقف عن تقويض الأمن
الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح وندعو واشنطن للتوقف عن تقويض الأمن
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان استفزازا صريحا في ضوء النهج العدائي... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:53+0000
2022-08-02T17:53+0000
روسيا
الخارجية الروسية
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
أخبار تايوان
نانسي بيلوسي
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "وصلت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الثاني من آب/أغسطس. نعتبر هذه الزيارة استفزازا صريحا في ضوء النهج الأمريكي العدواني للاحتواء الشامل لجمهورية الصين الشعبية".وتابع البيان: "ندعو واشنطن إلى التخلي عن الممارسات التي من شأنها تقويض استقرار الأمن الإقليمي والدولي، وإدراك الواقع الجيوسياسي الجديد، الذي لا يوجد به مكان للهيمنة الأمريكية".وأكمل البيان: "نعتقد أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان شأن داخلي صيني محض. للجانب الصيني الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في قضية تايوان".وتابع البيان: "موقف روسيا ثابت، وهو أننا نطلق من وجود صين واحدة فقط، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزا من الصين".وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة من نوعها.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/البيت-الأبيض-زيارة-بيلوسي-ليست-انتهاكا-لسيادة-الصين-والتهديدات-لن-تخيفنا-1065914369.html
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روسيا, الخارجية الروسية, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, أخبار تايوان, نانسي بيلوسي

الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح وندعو واشنطن للتوقف عن تقويض الأمن

17:53 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEBرئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي
رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان استفزازا صريحا في ضوء النهج العدائي للولايات المتحدة لاحتواء الصين.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "وصلت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الثاني من آب/أغسطس. نعتبر هذه الزيارة استفزازا صريحا في ضوء النهج الأمريكي العدواني للاحتواء الشامل لجمهورية الصين الشعبية".
وتابع البيان: "ندعو واشنطن إلى التخلي عن الممارسات التي من شأنها تقويض استقرار الأمن الإقليمي والدولي، وإدراك الواقع الجيوسياسي الجديد، الذي لا يوجد به مكان للهيمنة الأمريكية".
وأكمل البيان: "نعتقد أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان شأن داخلي صيني محض. للجانب الصيني الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في قضية تايوان".
وتابع البيان: "موقف روسيا ثابت، وهو أننا نطلق من وجود صين واحدة فقط، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزا من الصين".
وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.
أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.
المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
البيت الأبيض: زيارة بيلوسي ليست انتهاكا لسيادة الصين والتهديدات لن تخيفنا
15:47 GMT
وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة من نوعها.
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