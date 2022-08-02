https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الروسية-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-استفزاز-صريح-وندعو-واشنطن-للتوقف-عن-تقويض-الأمن-1065918368.html

الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح وندعو واشنطن للتوقف عن تقويض الأمن

الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح وندعو واشنطن للتوقف عن تقويض الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعتبر زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان استفزازا صريحا في ضوء النهج العدائي... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T17:53+0000

2022-08-02T17:53+0000

2022-08-02T17:53+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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أخبار تايوان

نانسي بيلوسي

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان منشور على موقع الخارجية الروسية: "وصلت رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان في الثاني من آب/أغسطس. نعتبر هذه الزيارة استفزازا صريحا في ضوء النهج الأمريكي العدواني للاحتواء الشامل لجمهورية الصين الشعبية".وتابع البيان: "ندعو واشنطن إلى التخلي عن الممارسات التي من شأنها تقويض استقرار الأمن الإقليمي والدولي، وإدراك الواقع الجيوسياسي الجديد، الذي لا يوجد به مكان للهيمنة الأمريكية".وأكمل البيان: "نعتقد أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان شأن داخلي صيني محض. للجانب الصيني الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادته وسلامة أراضيه في قضية تايوان".وتابع البيان: "موقف روسيا ثابت، وهو أننا نطلق من وجود صين واحدة فقط، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزا من الصين".وحطت طائرة بيلوسي، اليوم الثلاثاء، في جزيرة تايوان، وسط جوّ مشحون بالتوتر بسبب رفض الصين لهذه الزيارة.أكد البيت الأبيض أن تهديدات بكين لن تخيف واشنطن، مشددا على أن زيارة بيلوسي، إلى تايوان لا تنتهك سيادة الصين.وحذر البيت الأبيض بكين من استخدام الزيارة كذريعة للتصعيد، وانتقد الصين لردها المبالغ فيه على الزيارة التي تعد سابقة من نوعها.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/البيت-الأبيض-زيارة-بيلوسي-ليست-انتهاكا-لسيادة-الصين-والتهديدات-لن-تخيفنا-1065914369.html

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