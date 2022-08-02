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الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري
الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T00:57+0000
2022-08-02T00:57+0000
الخارجية السعودية
جو بايدن
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وأضافت الخارجية السعودية، أن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وعدد من دول العالم الأخرى، قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.وأكدت حكومة المملكة، أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابل.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بايدن-قتلنا-الظواهري-بأفغانستان-1065875323.html
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الخارجية السعودية, جو بايدن

الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري

00:57 GMT 02.08.2022
© МИД РФ / الذهاب إلى بنك الصوروزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان
وزر الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© МИД РФ
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.
وأضافت الخارجية السعودية، أن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وعدد من دول العالم الأخرى، قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.
الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال إعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري الاثنين 1 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2022
بايدن: قتلنا الظواهري بأفغانستان
أمس, 23:45 GMT
وأكدت حكومة المملكة، أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابل.
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