https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-السعودية-ترحب-بإعلان-بايدن-مقتل-الظواهري-1065876062.html
الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري
الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T00:57+0000
2022-08-02T00:57+0000
2022-08-02T00:57+0000
الخارجية السعودية
جو بايدن
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وأضافت الخارجية السعودية، أن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وعدد من دول العالم الأخرى، قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.وأكدت حكومة المملكة، أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابل.
https://arabic.sputniknews.com/20220801/بايدن-قتلنا-الظواهري-بأفغانستان-1065875323.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الخارجية السعودية, جو بايدن
الخارجية السعودية ترحب بإعلان بايدن مقتل الظواهري
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي (المحظور في روسيا) أيمن الظواهري.
وأضافت الخارجية السعودية، أن الظواهري يعد من قيادات الإرهاب
التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، وعدد من دول العالم الأخرى، قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون.
وأكدت حكومة المملكة، أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
وفي وقت سابق ليل الاثنين/الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، أيمن الظواهري، في غارة جوية على منزل في العاصمة الأفغانية كابل.