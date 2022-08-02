https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الصينية-تحتج-بشدة-وتدين-زيارة-بيلوسي-لـ-تايوان-1065912403.html
الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة اليوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:05+0000
2022-08-02T15:05+0000
2022-08-02T15:25+0000
العالم
الصين
نانسي بيلوسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1279_1920x0_80_0_0_5825b77775921a41cf7520b47f2088b0.jpg
وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزيارة الأميركية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".وكان مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.في حين أعلن التلفزيون الصيني، في وقت سابق اليوم، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيلوسي-زيارتي-لا-تتعارض-مع-مبدأ-الصين-الواحدة--1065912581.html
https://arabic.sputniknews.com/20220802/التلفزيون-الصيني-يعلن-انطلاق-مقاتلات-سو-35-صينية-باتجاه-مضيق-تايوان-1065910834.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102703/06/1027030635_0:0:2272:1704_1920x0_80_0_0_7342d7cfa8c7227b2095f39969b70ae8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الصين, نانسي بيلوسي
الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
15:05 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 15:25 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
أدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة اليوم الثلاثاء معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية.
وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزيارة الأميركية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.
وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".
وكان مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه.
هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية
التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
في حين أعلن التلفزيون الصيني،
في وقت سابق اليوم، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
وذكر التلفزيون الصيني: "توجهت مقاتلات "سو 35" من القوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني نحو مضيق تايوان على خلفية اقتراب طائرة أجنبية من تايوان، والتي من المفترض أن تكون رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على متنها".
في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.