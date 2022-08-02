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الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج
الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج
أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الأمريكي لديها، وتسلميه مذكرة احتجاج على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T18:56+0000
2022-08-02T19:07+0000
العالم
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وقالت الخارجية الصينية في بيانها: "تم تفويض نائب وزير الخارجية الصيني باستدعاء السفير الأميركي لدى الصين على وجه السرعة إلى مقر وزارة الخارجية، وتقديم احتجاج للولايات المتحدة على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان".وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزيارة الأميركية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.وكان مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه.هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.في حين أعلن التلفزيون الصيني، في وقت سابق اليوم، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
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العالم, التوتر العسكري بين الصين وتايوان

الخارجية الصينية تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج

18:56 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 19:07 GMT 02.08.2022)
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
CC0 / WhisperToMe /
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أعلنت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الأمريكي لديها، وتسلميه مذكرة احتجاج على خلفية زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين).
وقالت الخارجية الصينية في بيانها: "تم تفويض نائب وزير الخارجية الصيني باستدعاء السفير الأميركي لدى الصين على وجه السرعة إلى مقر وزارة الخارجية، وتقديم احتجاج للولايات المتحدة على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي إلى تايوان".

وأدانت وزارة الخارجية الصينية بقوة اليوم الثلاثاء، معربة عن احتجاجها الشديد لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لـ تايوان الصينية.

وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الزيارة الأميركية تبعث بإشارات خاطئة للقوات الانفصالية الساعية لاستقلال تايوان.

وأضافت الوزارة أن زيارة بيلوسي تنتهك بشكل خطير مبدأ "الصين واحدة" وأحكام الاتفاقيات الصينية الأمريكية الثلاثة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تعتبر "استفزازا سياسيا هائلا".

وكان مطار سونغ شان في عاصمة تايوان "الصين" (تايبيه)، قد أعلن اليوم الثلاثاء، أن طائرة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي هبطت فيه.
هبطت الطائرة التابعة للقوات الجوية الأمريكية التي تقل بيلوسي في تايبيه الساعة "10:44 مساءً بالتوقيت المحلي (14:44 بتوقيت غرينتش)، وفقا لفيديو بث مباشر من المطار.
في حين أعلن التلفزيون الصيني، في وقت سابق اليوم، انطلاق مقاتلات "سو-35" تابعة للجيش الصيني باتجاه مضيق تايوان.
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