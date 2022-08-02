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الخارجية: الصين ليست مستعدة للمشاركة في المناقشات حول معاهدة "ستارت" الجديدة
الخارجية: الصين ليست مستعدة للمشاركة في المناقشات حول معاهدة "ستارت" الجديدة
أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ليست مستعدة لمناقشة معاهدة "ستارت". 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:36+0000
2022-08-02T08:36+0000
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وتابعت المتحدثة أن الصين لن تشارك في مناقشات معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا.وقالت هوا تشون ينغ، إن ترسانة الصين النووية أقل بكثير.وأوضحت في بيان صحفي أن "ترسانة الصين النووية ليست بحجم الولايات المتحدة. إنه لمن الظلم وغير المنطقي مطالبة الصين بالانضمام إلى عملية نزع السلاح متعددة الأطراف في هذه المرحلة".
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أخبار العالم الآن

الخارجية: الصين ليست مستعدة للمشاركة في المناقشات حول معاهدة "ستارت" الجديدة

08:36 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guanالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ليست مستعدة لمناقشة معاهدة "ستارت".
وتابعت المتحدثة أن الصين لن تشارك في مناقشات معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وروسيا.
وقالت هوا تشون ينغ، إن ترسانة الصين النووية أقل بكثير.
وأوضحت في بيان صحفي أن "ترسانة الصين النووية ليست بحجم الولايات المتحدة. إنه لمن الظلم وغير المنطقي مطالبة الصين بالانضمام إلى عملية نزع السلاح متعددة الأطراف في هذه المرحلة".
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