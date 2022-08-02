https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخارجية-الكورية-الجنوبية-ترفض-التعليق-على-زيارة-بيلوسي-إلى-تايوان-1065903774.html

الخارجية الكورية الجنوبية ترفض التعليق على زيارة بيلوسي إلى تايوان

الخارجية الكورية الجنوبية ترفض التعليق على زيارة بيلوسي إلى تايوان

رفضت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، التعليق على زيارة رئيسة مجلس النواب في الكونغريس الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي

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العالم

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وقالت آن يون جو، نائبة المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية، في مؤتمر صحفي: "ليس من المناسب لنا التعليق على زيارة قام بها أحد أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى دولة أجنبية"، بحسب ما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية.وأكدت مجددا على موقف سيئول بشأن "أهمية الاستقرار والسلام" في مضيق تايوان، وأضافت: "وفي هذا الصدد، نبذل دائما جهودا متواصلة لتقديم المساهمات حيثما أمكننا ذلك"، بحسب الصحيفة.يشار إلى أن بيلوسي قد تصل إلى تايوان مساء الثلاثاء، وتم إرسال رسالة التهديد في الصباح، وكتب في نص الرسالة أنه "لمنع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تم زرع ثلاث عبوات ناسفة في المطار"، بحسب ما ذكرت صحيفة "هوانكيو شيباو".وقد أخطرت إدارة المطار على الفور دائرة أمن المطارات ووزارة النقل وإدارة الطيران المدني والشرطة ووكالات إنفاذ القانون.في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام التايوانية أن بيلوسي، على رأس وفد أمريكي، يجب أن تهبط بين الساعة 21.00 و22.30 يوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (12.00 - 15.30 بتوقيت غرينيتش) في مطار سونغشان في تايبيه، ثم ستقضي الليلة في فندق جراند، وفي صباح يوم الأربعاء، ستزور البرلمان التايواني، حيث ستلتقي بقيادات الجزيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/وزير-الخارجية-الصيني-عن-قضية-تايوان-بعض-السياسيين-الأميركيين-يلعبون-بالنار-علنا-1065896641.html

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