https://arabic.sputniknews.com/20220802/الخزانة-الأمريكية-عقوبات-جديدة-ضد-روسيا-تشمل-13-شخصية-و36-كيانا-قانونيا-1065918058.html
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل 13 شخصية و36 كيانا قانونيا
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل 13 شخصية و36 كيانا قانونيا
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T17:23+0000
2022-08-02T17:23+0000
2022-08-02T17:23+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.وتنص العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل وزارة الخزانة على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضي الأمريكية المدرجة في قائمة العقوبات.هذا وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية. كما شملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والمسؤولين والفنانين والصحفيين والأدباء والموسيقيين؛ وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220627/البيت-الأبيض-الخزانة-الأمريكية-تعتزم-إصدار-مرسوم-بمنع-استيراد-الذهب-الروسي--1064282010.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الخزانة الأمريكية, روسيا
الخزانة الأمريكية: عقوبات جديدة ضد روسيا تشمل 13 شخصية و36 كيانا قانونيا
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، تشمل 13 شخصية وأكثر من 30 كياناً قانونيا.
واشنطن - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية
، أن "القيود الأمريكية تشمل البطلة الرياضية السابقة، ألينا كابايفا، كما تضم 36 كياناً قانونيا، بالإضافة إلى يختين (يزعم أنهما لأفراد روس)".
وشملت قائمة العقوبات أيضاً، عمدة مدينة ماريبول، قسطنطين إفاشينكو ورئيس إدارة مقاطعة خيرسون فلاديمير سالدو، ونائبه كيريل ستريمووسوف.
وتنص العقوبات الأمريكية المفروضة من قبل وزارة الخزانة
على حظر الممتلكات والأصول الأخرى للأفراد والمنظمات الموجودة على الأراضي الأمريكية المدرجة في قائمة العقوبات.
هذا وفرضت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، ردا على العملية العسكرية الخاصة التي بدأتها في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي.
وتتنوع العقوبات ما بين حظر الصادرات النفطية، وتكبيل القطاع المصرفي، ومنع شركات الدول الكبرى من التعامل مع السوق الروسية، إضافة إلى حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية. كما شملت إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، وصولاً إلى مصادرة أملاك الأثرياء الروس، وفرض عقوبات مباشرة على نواب البرلمان والمسؤولين والفنانين والصحفيين والأدباء والموسيقيين؛ وصولاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا.