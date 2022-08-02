https://arabic.sputniknews.com/20220802/الدفاع-التركية-تعلن-وصول-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-الأوكرانية-إلى-إسطنبول-1065919654.html

الدفاع التركية تعلن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول

الدفاع التركية تعلن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق من قبل أوكرانيا وروسيا، مع تركيا... 02.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-02T19:01+0000

2022-08-02T19:01+0000

2022-08-02T19:01+0000

العالم

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أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورسوها في المكان المخصص لها".بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم من ملايين الأطنان من الحبوب الروسية.وأشارت زاخاروفا إلى أن جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات إسطنبول هو مذكرة تفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لتعزيز تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.

https://arabic.sputniknews.com/20220802/موسكو-تحذر-الغرب-من-أن-عدم-الوفاء-بالتزامات-صفقة-الغذاء-سيحرم-العالم-ملايين-الأطنان-من-الحبوب--1065891329.html

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العالم