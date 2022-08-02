https://arabic.sputniknews.com/20220802/الدفاع-التركية-تعلن-وصول-أول-سفينة-محملة-بالحبوب-الأوكرانية-إلى-إسطنبول-1065919654.html
الدفاع التركية تعلن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول
الدفاع التركية تعلن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق من قبل أوكرانيا وروسيا، مع تركيا... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T19:01+0000
2022-08-02T19:01+0000
2022-08-02T19:01+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046952275_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b1d76c002bcd789019118b5753df0e56.jpg
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورسوها في المكان المخصص لها".بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تحذر الغرب من أن عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم من ملايين الأطنان من الحبوب الروسية.وأشارت زاخاروفا إلى أن جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات إسطنبول هو مذكرة تفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لتعزيز تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/موسكو-تحذر-الغرب-من-أن-عدم-الوفاء-بالتزامات-صفقة-الغذاء-سيحرم-العالم-ملايين-الأطنان-من-الحبوب--1065891329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/18/1046952275_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_822804d3295e5c81d7ca352c9b2e6e70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع التركية تعلن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن وصول أول سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية إلى إسطنبول، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق من قبل أوكرانيا وروسيا، مع تركيا والأمم المتحدة، بشأن تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية عبر البحر الأسود.
أنطاكيا - سبوتنيك. وقالت الدفاع التركية، في بيان "وصول سفينة رازوني المحملة بالذرة إلى مدخل مضيق إسطنبول ورسوها في المكان المخصص لها".
ونوهت الدفاع التركية بأن السفينة سيتم تفتيشها غدا من قبل ممثلي مركز التنسيق المشترك.
بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، إن موسكو تحذر الغرب من أن
عدم الوفاء بالتزامات صفقة الغذاء سيحرم العالم من ملايين الأطنان من الحبوب الروسية.
وأشارت زاخاروفا إلى أن جزءا لا يتجزأ من اتفاقيات إسطنبول هو مذكرة تفاهم بين روسيا والأمم المتحدة لتعزيز تصدير الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.
وتابعت: "الاتفاقات التي تم التوصل إليها تشكل حزمة واحدة، نحذر من محاولات إلغاء أو عدم تنفيذ الجزء الثاني من الحزمة. فبسبب السياسة غير المسؤولة للغرب، قد لا يتلقى العالم عشرات الملايين من الأطنان من الحبوب الروسية".
وكانت إسطنبول شهدت، في 22 يوليو/تموز، توقيع اتفاقية متعددة الأطراف، بشأن رفع القيود المفروضة على توريد المنتجات الغذائية والسماد من روسيا، والمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية من ساحل البحر الأسود.
ويتضمن الاتفاق، الذي وقعه ممثلو روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود، من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أول سفينة محملة بالمواد الغذائية، وهي سفينة الشحن "رازوني" وتحت علم سيراليون، غادرت، يوم الاثنين، ميناء أوديسا؛ ومن المفترض أن تصل إلى إسطنبول، في الثاني من أغسطس/آب.
ويقع الممر البحري، الذي تبحر عبره السفينة المحملة بالذرة، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.
وتم التخطيط للعملية الإنسانية، بمشاركة نشطة من ضباط روس، يتواجدون في إطار مركز التنسيق المشترك في إسطنبول.