https://arabic.sputniknews.com/20220802/الدفاع-الروسية-تدمير-مراكز-قيادة-الفرقة-92-ميكانيكي-والفرقة-36-لمشاة-البحرية-الأوكراني--1065903909.html
الدفاع الروسية: تدمير مراكز قيادة الفرقة 92 ميكانيكي والفرقة 36 لمشاة البحرية الأوكراني
الدفاع الروسية: تدمير مراكز قيادة الفرقة 92 ميكانيكي والفرقة 36 لمشاة البحرية الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير 7 مستودعات ذخيرة و5 مراكز قيادة أوكرانية، في قصف جوي ومدفعي، بالإضافة إلى تحييد مسلحين في 142 منطقة، خلال... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T13:01+0000
2022-08-02T13:01+0000
2022-08-02T13:01+0000
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061356339_0:238:3217:2048_1920x0_80_0_0_fe224c6b7c90c2f519df1e8e428743e4.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "تواصل مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية، وقوات الصواريخ والمدفعية توجيه ضرباتها إلى لأهداف العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدمير ما يلي: خمسة مراكز قيادة، من بينها مراكز قيادة تابعة للفرقة 36 مشاة بحرية بمنطقة نيكولايف، والفرقة 92 ميكانيكي في منطقة تسيركونا بمقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى قوى بشرية ومعدات عسكرية، في 142 منطقة".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/-الدفاع-الروسية-إدارتي-زيلينسكي-وبايدن-مسؤولتان-عن-مذبحة-يلينوفكا-وعن-جرائم-حرب-أخرى-في-أوكرانيا-1065902965.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/13/1061356339_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_e7bd394716e42f91fcbfdde477a3d0d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية: تدمير مراكز قيادة الفرقة 92 ميكانيكي والفرقة 36 لمشاة البحرية الأوكراني
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، تدمير 7 مستودعات ذخيرة و5 مراكز قيادة أوكرانية، في قصف جوي ومدفعي، بالإضافة إلى تحييد مسلحين في 142 منطقة، خلال الـ24 ساعة الماضية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة
: "تواصل مقاتلات ومروحيات القوات المسلحة الروسية، وقوات الصواريخ والمدفعية توجيه ضرباتها إلى لأهداف العسكرية الأوكرانية، حيث تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدمير ما يلي: خمسة مراكز قيادة، من بينها مراكز قيادة تابعة للفرقة 36 مشاة بحرية بمنطقة نيكولايف، والفرقة 92 ميكانيكي في منطقة تسيركونا بمقاطعة خاركوف، بالإضافة إلى قوى بشرية ومعدات عسكرية، في 142 منطقة".
وبالإضافة إلى ذلك، قامت القوات الجوية الروسية بتدمير 7 مستودعات ذخيرة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه، وضواحي نيكولايف.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية
، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
ورداً على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات للجانب الأوكراني.