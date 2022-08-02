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الخارجية الصينية تدين بقوة زيارة بيلوسي لـ تايوان
https://arabic.sputniknews.com/20220802/الرئاسة-الفلسطينية-تؤكد-دعمها-للصين-وسيادتها-ووحدة-أراضيها-1065913567.html
الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها للصين وسيادتها ووحدة أراضيها
الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها للصين وسيادتها ووحدة أراضيها
عبرت الرئاسة الفلسطينية عن وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ودعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، مؤكدة أن... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:23+0000
2022-08-02T15:23+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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رام الله – سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" اليوم الثلاثاء "تدعو الرئاسة إلى وقف أية أعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة"، مؤكدة على حق الصين في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية.وأعربت الرئاسة عن تقدير دولة فلسطين للموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وفي المحافل الدولية كافة مثمنة الدعم الصيني للشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والتنموية.ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بوقت سابق من مساء اليوم، إلى تايوان (الصين).وارتفع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مؤخرا، على خلفية معلومات مفادها أن بيلوسي قد تزور جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها.وقالت الخارجية الصينية إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "ستهدد السلم والاستقرار في مضيق تايوان"؛ وأكدت بكين أن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الزيارة.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/بيلوسي-زيارتي-لا-تتعارض-مع-مبدأ-الصين-الواحدة--1065912581.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الرئاسة الفلسطينية تؤكد دعمها للصين وسيادتها ووحدة أراضيها

15:23 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichiniالرئيس الفلسطيني محمود عباس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
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عبرت الرئاسة الفلسطينية عن وقوف دولة فلسطين إلى جانب جمهورية الصين الشعبية ودعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها واحترامها الكامل لسياسة الصين الواحدة، مؤكدة أن هذا موقف فلسطيني ثابت.
رام الله – سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا" اليوم الثلاثاء "تدعو الرئاسة إلى وقف أية أعمال تتعارض مع سياسة الصين الواحدة"، مؤكدة على حق الصين في الدفاع عن مصالحها السيادية والأمنية والتنموية.
وأعربت الرئاسة عن تقدير دولة فلسطين للموقف الصيني الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وفي المحافل الدولية كافة مثمنة الدعم الصيني للشعب الفلسطيني في المجالات الاقتصادية والتنموية.
رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
بيلوسي: زيارتي لا تتعارض مع مبدأ "الصين الواحدة" وهي دليل على دعمنا لـ"الديمقراطية التايوانية"
15:10 GMT
ووصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بوقت سابق من مساء اليوم، إلى تايوان (الصين).
وارتفع منسوب التوتر بين الولايات المتحدة والصين، مؤخرا، على خلفية معلومات مفادها أن بيلوسي قد تزور جزيرة تايوان، التي تعتبرها الصين جزء من أراضيها.
وقالت الخارجية الصينية إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، "ستهدد السلم والاستقرار في مضيق تايوان"؛ وأكدت بكين أن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الزيارة.
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