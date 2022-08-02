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ميدفيديف يجد الوضع الدولي الحالي أسوأ من الحرب الباردة
ميدفيديف يجد الوضع الدولي الحالي أسوأ من الحرب الباردة
صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن الوضع الدولي اليوم أسوأ بكثير مما كان خلال الحرب الباردة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T04:31+0000
2022-08-02T04:32+0000
روسيا
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أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن حاجة بلاده إلى اتفاق جديد مع روسيا للحد من الأسلحة النووية يحل محل اتفاقية تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنتهية مدتها في عام 2026.وقال ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إنه توقع أن يضطر الأمريكيون إلى مناقشة الموضوع المتعلق بالحفاظ على الأمن الاستراتيجي مع روسيا. وصدقت توقعاته.. "وهذا حسن بالطبع، إلا أني أشير مرة أخرى إلى أن الوضع الآن أسوأ بكثير من الحرب الباردة. ولا ذنب لنا في ذلك".
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روسيا, العالم

ميدفيديف يجد الوضع الدولي الحالي أسوأ من الحرب الباردة

04:31 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 04:32 GMT 02.08.2022)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الذهاب إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن الوضع الدولي اليوم أسوأ بكثير مما كان خلال الحرب الباردة.
أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن حاجة بلاده إلى اتفاق جديد مع روسيا للحد من الأسلحة النووية يحل محل اتفاقية تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنتهية مدتها في عام 2026.
وقال ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إنه توقع أن يضطر الأمريكيون إلى مناقشة الموضوع المتعلق بالحفاظ على الأمن الاستراتيجي مع روسيا. وصدقت توقعاته.. "وهذا حسن بالطبع، إلا أني أشير مرة أخرى إلى أن الوضع الآن أسوأ بكثير من الحرب الباردة. ولا ذنب لنا في ذلك".
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