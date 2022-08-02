https://arabic.sputniknews.com/20220802/الرئيس-الروسي-السابق-يجد-الوضع-الدولي-الحالي-أسوأ-من-الحرب-الباردة-1065876840.html
ميدفيديف يجد الوضع الدولي الحالي أسوأ من الحرب الباردة
ميدفيديف يجد الوضع الدولي الحالي أسوأ من الحرب الباردة
صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن الوضع الدولي اليوم أسوأ بكثير مما كان خلال الحرب الباردة. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T04:31+0000
2022-08-02T04:31+0000
2022-08-02T04:32+0000
روسيا
العالم
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أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن حاجة بلاده إلى اتفاق جديد مع روسيا للحد من الأسلحة النووية يحل محل اتفاقية تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنتهية مدتها في عام 2026.وقال ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إنه توقع أن يضطر الأمريكيون إلى مناقشة الموضوع المتعلق بالحفاظ على الأمن الاستراتيجي مع روسيا. وصدقت توقعاته.. "وهذا حسن بالطبع، إلا أني أشير مرة أخرى إلى أن الوضع الآن أسوأ بكثير من الحرب الباردة. ولا ذنب لنا في ذلك".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ميدفيديف يجد الوضع الدولي الحالي أسوأ من الحرب الباردة
04:31 GMT 02.08.2022 (تم التحديث: 04:32 GMT 02.08.2022) تابعنا عبر
صرح الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف أن الوضع الدولي اليوم أسوأ بكثير مما كان خلال الحرب الباردة.
أتت تصريحاته تعقيبا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أعلن حاجة بلاده إلى اتفاق جديد مع روسيا للحد من الأسلحة النووية يحل محل اتفاقية تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المنتهية مدتها في عام 2026.
وقال
ميدفيديف، وهو نائب رئيس مجلس الأمن الروسي حاليا، في تغريدة على حسابه في "تلغرام" إنه توقع أن يضطر الأمريكيون إلى مناقشة الموضوع المتعلق بالحفاظ على الأمن الاستراتيجي مع روسيا. وصدقت توقعاته.. "وهذا حسن بالطبع، إلا أني أشير مرة أخرى إلى أن الوضع الآن أسوأ بكثير من الحرب الباردة. ولا ذنب لنا في ذلك".