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السعودية تنفذ 21 مشروعا لتحلية المياه بقيمة 13.1 مليار ريال
السعودية تنفذ 21 مشروعا لتحلية المياه بقيمة 13.1 مليار ريال
قالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، إن قيمة تكلفة 21 مشروع مائي تقدر بـ 13.105 مليار ريال، تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:45+0000
2022-08-02T08:45+0000
العالم العربي
السعودية
تحلية مياه
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ويخصص هذا الإجراء 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة الموجهة لـ1335 مشروعا مائيا في مناطق المملكة كافة، وفقا لموقع "العربية".وبحسب المؤسسة، تستهدف تلك المشاريع وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، بالإضافة إلى استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حاليا، وسد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.وتغطي هذه المشروعات 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي، التي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.
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العالم العربي, السعودية, تحلية مياه

السعودية تنفذ 21 مشروعا لتحلية المياه بقيمة 13.1 مليار ريال

08:45 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / NEOMتُظهر صورة قدمتها "نيوم" السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022
تُظهر صورة قدمتها نيوم السعودية لخطة تصميم الهياكل المتوازية التي يبلغ ارتفاعها 500 متر، والمعروفة مجتمعة باسم The Line، في قلب مدينة البحر الأحمر العملاقة نيوم، 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / NEOM
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قالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، إن قيمة تكلفة 21 مشروع مائي تقدر بـ 13.105 مليار ريال، تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان.
ويخصص هذا الإجراء 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة الموجهة لـ1335 مشروعا مائيا في مناطق المملكة كافة، وفقا لموقع "العربية".
وبحسب المؤسسة، تستهدف تلك المشاريع وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، بالإضافة إلى استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حاليا، وسد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.
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وتغطي هذه المشروعات 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي، التي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.
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