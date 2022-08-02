https://arabic.sputniknews.com/20220802/السعودية-تنفذ-21-مشروعا-لتحلية-المياه-بقيمة-131-مليار-ريال-1065884468.html
السعودية تنفذ 21 مشروعا لتحلية المياه بقيمة 13.1 مليار ريال
السعودية تنفذ 21 مشروعا لتحلية المياه بقيمة 13.1 مليار ريال
قالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، إن قيمة تكلفة 21 مشروع مائي تقدر بـ 13.105 مليار ريال، تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T08:45+0000
2022-08-02T08:45+0000
2022-08-02T08:45+0000
العالم العربي
السعودية
تحلية مياه
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ويخصص هذا الإجراء 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة الموجهة لـ1335 مشروعا مائيا في مناطق المملكة كافة، وفقا لموقع "العربية".وبحسب المؤسسة، تستهدف تلك المشاريع وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، بالإضافة إلى استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حاليا، وسد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.وتغطي هذه المشروعات 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي، التي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.
https://arabic.sputniknews.com/20220802/تركيا-تعلن-إعادة-فتح-مدارسها-في-السعودية-قريبا-1065878944.html
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العالم العربي, السعودية, تحلية مياه
السعودية تنفذ 21 مشروعا لتحلية المياه بقيمة 13.1 مليار ريال
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قالت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية، إن قيمة تكلفة 21 مشروع مائي تقدر بـ 13.105 مليار ريال، تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، التي أقرها الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان.
ويخصص هذا الإجراء 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة الموجهة لـ1335 مشروعا مائيا في مناطق المملكة كافة، وفقا لموقع "العربية".
وبحسب المؤسسة، تستهدف تلك المشاريع وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، بالإضافة إلى استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حاليا، وسد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة.
وتغطي هذه المشروعات 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي، التي تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول.