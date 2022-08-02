عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220802/السفير-الروسي-لدى-صربيا-واشنطن-والاتحاد-الأوروبي-يقفان-وراء-تصرفات-كوسوفو-1065881123.html
السفير الروسي لدى صربيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات كوسوفو
السفير الروسي لدى صربيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات كوسوفو
كشف السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات بريشتينا التي تستفيد من الصراع المشتعل في البلقان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T07:47+0000
2022-08-02T07:47+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065855222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_987b46fe6b67137e5a2fcbff66502012.jpg
وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع برنامج "سولوفيوف لايف": "وراء هذه الاستفزازات في كوسوفو بريشتينا بالطبع، لكن الشيء الرئيسي بالطبع هو واشنطن والاتحاد الأوروبي".وأضاف السفير قائلا: "كوسوفو تتبع تعليمات واشنطن، حيث تستفيد الأخيرة من الصراع المشتعل وإبقاء الوضع كذلك وحتى العمل على هدمه نهائيا".وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، يوم الأحد، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من آب /أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا"، حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".وأهاب فوتشيتش بالسلطات الألبانية في كوسوفو بـ"الحفاظ على السلام"، وحذر من أن "صربيا ستنتصر" في حال حدوث أعمال عدوانية ضد الصرب في كوسوفو.وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1065855222_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_85b4271776ac408b63b44754da2efc39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

السفير الروسي لدى صربيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات كوسوفو

07:47 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANIجنود الناتو بالقرب من متاريس بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022.
جنود الناتو بالقرب من متاريس بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
تابعنا عبرTelegram
كشف السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات بريشتينا التي تستفيد من الصراع المشتعل في البلقان.
وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع برنامج "سولوفيوف لايف": "وراء هذه الاستفزازات في كوسوفو بريشتينا بالطبع، لكن الشيء الرئيسي بالطبع هو واشنطن والاتحاد الأوروبي".
وأضاف السفير قائلا: "كوسوفو تتبع تعليمات واشنطن، حيث تستفيد الأخيرة من الصراع المشتعل وإبقاء الوضع كذلك وحتى العمل على هدمه نهائيا".
وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، يوم الأحد، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من آب /أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا"، حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".
وأهاب فوتشيتش بالسلطات الألبانية في كوسوفو بـ"الحفاظ على السلام"، وحذر من أن "صربيا ستنتصر" في حال حدوث أعمال عدوانية ضد الصرب في كوسوفو.
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:11 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала