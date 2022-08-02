https://arabic.sputniknews.com/20220802/السفير-الروسي-لدى-صربيا-واشنطن-والاتحاد-الأوروبي-يقفان-وراء-تصرفات-كوسوفو-1065881123.html
السفير الروسي لدى صربيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات كوسوفو
السفير الروسي لدى صربيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات كوسوفو
كشف السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات بريشتينا التي تستفيد من الصراع المشتعل في البلقان. 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T07:47+0000
2022-08-02T07:47+0000
2022-08-02T07:47+0000
العالم
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وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع برنامج "سولوفيوف لايف": "وراء هذه الاستفزازات في كوسوفو بريشتينا بالطبع، لكن الشيء الرئيسي بالطبع هو واشنطن والاتحاد الأوروبي".وأضاف السفير قائلا: "كوسوفو تتبع تعليمات واشنطن، حيث تستفيد الأخيرة من الصراع المشتعل وإبقاء الوضع كذلك وحتى العمل على هدمه نهائيا".وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين، يوم الأحد، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من آب /أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا"، حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".وأهاب فوتشيتش بالسلطات الألبانية في كوسوفو بـ"الحفاظ على السلام"، وحذر من أن "صربيا ستنتصر" في حال حدوث أعمال عدوانية ضد الصرب في كوسوفو.وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
السفير الروسي لدى صربيا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات كوسوفو
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كشف السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتسان خارتشينكو، أن واشنطن والاتحاد الأوروبي يقفان وراء تصرفات بريشتينا التي تستفيد من الصراع المشتعل في البلقان.
وقال السفير الروسي خلال مقابلة مع برنامج "سولوفيوف لايف": "وراء هذه الاستفزازات في كوسوفو بريشتينا بالطبع، لكن الشيء الرئيسي بالطبع هو واشنطن والاتحاد الأوروبي".
وأضاف السفير قائلا: "كوسوفو تتبع تعليمات واشنطن، حيث تستفيد الأخيرة من الصراع المشتعل وإبقاء الوضع كذلك وحتى العمل على هدمه نهائيا".
وقال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، في خطاب وجهه إلى المواطنين
، يوم الأحد، إن "شرطة كوسوفو في منتصف ليل الأول من آب /أغسطس ستبدأ عملية في شمال الإقليم، وستمنع دخول المواطنين الذين يحملون وثائق شخصية صادرة عن جمهورية صربيا"، حسبما ذكرته وكالة "فيتشيرني نوفوستي".
وأهاب فوتشيتش بالسلطات الألبانية في كوسوفو بـ"الحفاظ على السلام"، وحذر من أن "صربيا ستنتصر" في حال حدوث أعمال عدوانية ضد الصرب في كوسوفو.
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، يوم الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.