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السلطات البريطانية تتهم رجلا بـ"إنذار أو إيذاء" الملكة إليزابيث
السلطات البريطانية تتهم رجلا بـ"إنذار أو إيذاء" الملكة إليزابيث
اتهم المدعون البريطانيون، اليوم الثلاثاء، رجلا بـ"إصابة أو إنذار" الملكة إليزابيث الثانية عن عمد، وذلك بعد اعتقاله في قلعة وندسور أثناء احتفالها بعيد الميلاد... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:40+0000
2022-08-02T15:40+0000
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واتهم جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما) بموجب قانون الخيانة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بقوس ونشاب على أرض القصر، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ويواجه تشايل من ساوثهامبتون اتهامات تشمل "تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح مهين، بغرض إيذاء جلالة الملكة أو تنبيهها"، والتي تعتبر جريمة بموجب القسم 2 من قانون الخيانة لعام 1842.كما تم اتهام تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي.ويخضع جاسوانت سينغ تشايل للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس/ آب الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/بريطانيا-اعتقال-مسلح-داخل-قلعة-وندسور-أثناء-احتفال-الملكة-إليزابيث-بعيد-الميلاد-1054554630.html
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بريطانيا, العالم

السلطات البريطانية تتهم رجلا بـ"إنذار أو إيذاء" الملكة إليزابيث

15:40 GMT 02.08.2022
© AFP 2022 / Heathcliff O'Malley/Pool ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
© AFP 2022 / Heathcliff O'Malley/Pool
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اتهم المدعون البريطانيون، اليوم الثلاثاء، رجلا بـ"إصابة أو إنذار" الملكة إليزابيث الثانية عن عمد، وذلك بعد اعتقاله في قلعة وندسور أثناء احتفالها بعيد الميلاد في العام الماضي.
واتهم جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما) بموجب قانون الخيانة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بقوس ونشاب على أرض القصر، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ويواجه تشايل من ساوثهامبتون اتهامات تشمل "تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح مهين، بغرض إيذاء جلالة الملكة أو تنبيهها"، والتي تعتبر جريمة بموجب القسم 2 من قانون الخيانة لعام 1842.
الملكة إليزابيث تغادر كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور بعد حضورها خدمة عيد الفصح، بريطانيا، 21 نيسان/أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
بريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
25 ديسمبر 2021, 16:38 GMT
كما تم اتهام تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي.
ويخضع جاسوانت سينغ تشايل للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس/ آب الجاري.
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