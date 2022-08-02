https://arabic.sputniknews.com/20220802/السلطات-البريطانية-تتهم-رجلا-بـإنذار-أو-إيذاء-الملكة-إليزابيث-1065914250.html
السلطات البريطانية تتهم رجلا بـ"إنذار أو إيذاء" الملكة إليزابيث
السلطات البريطانية تتهم رجلا بـ"إنذار أو إيذاء" الملكة إليزابيث
اتهم المدعون البريطانيون، اليوم الثلاثاء، رجلا بـ"إصابة أو إنذار" الملكة إليزابيث الثانية عن عمد، وذلك بعد اعتقاله في قلعة وندسور أثناء احتفالها بعيد الميلاد... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T15:40+0000
2022-08-02T15:40+0000
2022-08-02T15:40+0000
بريطانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/49/1037224945_0:0:2802:1577_1920x0_80_0_0_fd139ab92973e1b9098fc8f2ffa70a19.jpg
واتهم جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما) بموجب قانون الخيانة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بقوس ونشاب على أرض القصر، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.ويواجه تشايل من ساوثهامبتون اتهامات تشمل "تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح مهين، بغرض إيذاء جلالة الملكة أو تنبيهها"، والتي تعتبر جريمة بموجب القسم 2 من قانون الخيانة لعام 1842.كما تم اتهام تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي.ويخضع جاسوانت سينغ تشايل للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس/ آب الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/بريطانيا-اعتقال-مسلح-داخل-قلعة-وندسور-أثناء-احتفال-الملكة-إليزابيث-بعيد-الميلاد-1054554630.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103722/49/1037224945_106:0:2802:2022_1920x0_80_0_0_d8577d5c9f2c0b4d75e8020ce7024429.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, العالم
السلطات البريطانية تتهم رجلا بـ"إنذار أو إيذاء" الملكة إليزابيث
تابعنا عبر
اتهم المدعون البريطانيون، اليوم الثلاثاء، رجلا بـ"إصابة أو إنذار" الملكة إليزابيث الثانية عن عمد، وذلك بعد اعتقاله في قلعة وندسور أثناء احتفالها بعيد الميلاد في العام الماضي.
واتهم جاسوانت سينغ تشايل (20 عاما) بموجب قانون الخيانة، بعد أن تم إلقاء القبض عليه بقوس ونشاب على أرض القصر، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
ويواجه تشايل من ساوثهامبتون اتهامات تشمل "تفريغ الأسلحة النارية أو تصويبها، أو إلقاء أو استخدام أي مادة أو سلاح مهين، بغرض إيذاء جلالة الملكة أو تنبيهها"، والتي تعتبر جريمة بموجب القسم 2 من قانون الخيانة لعام 1842.
25 ديسمبر 2021, 16:38 GMT
كما تم اتهام تشايل بالتهديد بالقتل وحيازة سلاح هجومي.
ويخضع جاسوانت سينغ تشايل للاحتجاز في الوقت الحالي، وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 17 أغسطس/ آب الجاري.