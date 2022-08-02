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السودان... حميدتي يعترف بفشل الجيش ويلمح إلى إمكانية الترشح للرئاسة "إذا انهار البلد"
السودان... حميدتي يعترف بفشل الجيش ويلمح إلى إمكانية الترشح للرئاسة "إذا انهار البلد"
اعترف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد الذي لا يزال يعيش توترات اقتصادية ونزاعات قبلية دموية منذ الإطاحة برئيسه السابق عمر... 02.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-02T12:05+0000
2022-08-02T12:05+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو [حميدتي]، في مقابلة حصرية لـ"بي بي سي عربي"، ردًا على سؤال عما إذا كان قادة الجيش "نادمين" على الخطوة التي يسمونها "تصحيح مسار"، وما يسميه البعض الآخر "انقلابا":وعن سؤال حول ما إذا كان حميدتي يفكر في الترشح للرئاسة في أي وقت من الأوقات، قال إنه ليس لديه طموح سياسي، لكنه لم يستبعد أي سيناريو آخر حال اقتضت الضرورة ذلك، قائلاوقال دقلو: "ليس لدي طموح سياسي، لكن الواقع فرض علي أن أكون موجودا، وهذه حقيقة يجب أن أقولها. وإذا أتى أناس لسد هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، بالتأكيد سنساعدهم لكي لا ينهار بلدنا".
https://arabic.sputniknews.com/20190823/حميدتي-مناجم-ذهب-الجدل-حول-رغبته-رئاسة-السودان-1042702751.html
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أخبار السودان اليوم, العالم العربي

السودان... حميدتي يعترف بفشل الجيش ويلمح إلى إمكانية الترشح للرئاسة "إذا انهار البلد"

12:05 GMT 02.08.2022
© AP Photo / Uncreditedقائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"
قائد قوات الدعم السريع، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، محمد حمدان دقلو، المعروف بـحميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2022
© AP Photo / Uncredited
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اعترف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، بفشل الجيش في تصحيح مسار البلد الذي لا يزال يعيش توترات اقتصادية ونزاعات قبلية دموية منذ الإطاحة برئيسه السابق عمر البشير.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو [حميدتي]، في مقابلة حصرية لـ"بي بي سي عربي"، ردًا على سؤال عما إذا كان قادة الجيش "نادمين" على الخطوة التي يسمونها "تصحيح مسار"، وما يسميه البعض الآخر "انقلابا":
"للأسف الشديد، نحن لم ننجح في التغيير، لأسباب لن أتحدث عنها الآن. عندما تفكر في التغيير يكون لديك هدف، ورؤية للتغيير. لكن للأسف الشديد لم يتم الشيء الذي كان مخططا له، وفشل الأمر. والآن سرنا نحو الأسوأ".
الفريق محمد حمدان دقلو يحيي أنصاره عند وصوله إلى اجتماع في قرية أبراج - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2019
حميدتي يعترف بامتلاكه مناجم ذهب وينفي رغبته في رئاسة السودان
23 أغسطس 2019, 14:10 GMT
وعن سؤال حول ما إذا كان حميدتي يفكر في الترشح للرئاسة في أي وقت من الأوقات، قال إنه ليس لديه طموح سياسي، لكنه لم يستبعد أي سيناريو آخر حال اقتضت الضرورة ذلك، قائلا
"لن ندخل في موضوع الترشح هذا، لكن إذا رأينا السودان ينهار سنكون حاضرين، ونحن جزء من الشعب السوداني وما ينطبق على الآخرين ينطبق علينا".
وقال دقلو: "ليس لدي طموح سياسي، لكن الواقع فرض علي أن أكون موجودا، وهذه حقيقة يجب أن أقولها. وإذا أتى أناس لسد هذا الفراغ، وهم على قدر المسؤولية، بالتأكيد سنساعدهم لكي لا ينهار بلدنا".
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